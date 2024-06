VIDEO: Grilēšanas sezona ir klāt! Raimonda Zommera īpašā cūkas pavēderes recepte

Ir īstais laiks, lai baudītu svaigas un sezonālas garšas. Cūkas pavēdere ar baklažāniem un Raitas mērci būs ideāls papildinājums jebkurai dārza ballītei ar ģimeni vai draugiem. Šai receptei ir arī liels plus – ja ārā līst lietus, to var pagatavot mājās uz pannas. Lai maltīte būtu ne tikai tāda, kas izraisa patīkamas garšas sajūtas, bet arī būtu maciņam izdevīga, teju visas receptes sastāvdaļas ir izvēlētas no “Maxima” privātā pārtikas zīmola “Well Done”, kura sortimentā ir jau vairāk nekā 500 dažādi augstas kvalitātes produkti,” stāsta šefpavārs Raimonds Zommers.