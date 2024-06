Mākslinieks Vilipsōns nespēj atnākt uz paša jubilejas izstādes atklāšanu. Kāpēc?

“Mani mamma tikko kā izcēlusi no vannas, un divas vecenes nosusina mani paladziņā,” paskaidro darba autors. Savukārt trešajā telpā skatāma akrila/eļļas glezna, kuras nosaukums ir "auf Wiedersehen (uz redzēšanos)" un kura ir no mākslinieka darbu privātkolekcijas. Šo gleznu vairākkārt ļaudis vēlējušies iegādāties, taču viņus atturējis mākslas darba vēstījums – skats no morga, kur ir attēlots aizgājējs, kam kājas jau kļūst zaļganas, sedziņa virsū un kuru no loga apspīd saules zaķīši. “Mūsu mentalitātei tas varbūt nesaistās ar kaut ko jauku. Taču, nonākot morgā, jau ir baigi jauki, jo nav vairs jāmaksā par elektrību, apkuri un auto stāvvietām,” filozofiski aizdomājas mākslinieks.