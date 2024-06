Pašmāju glamūra ēnas puse - skandāls skandāla galā un trillera cienīga vajāšana Kazanovsku ģimenē

Viktorija Kazanovska un Kaspars Caune kāzas svinēja 2016. gadā, vīram pārejot sievas uzvārdā. Attiecībās pārim dzimusi meita un dēls. Iekulšanās nepatikšanās ar likumsargiem Kazanovsku pāri pavadījusi jau sen. Daudzi atcerēsies 2016. gadā medijos plaši atspoguļoto ugunsgrēku Skanstes virsotņu dzīvojamo māju stāvvietā, kur sadega divas ekskluzīvas "Lamborghini' zīmola automašīnas. To īpašnieks bija Kaspars Kazanovskis, kas izsludināja 10 000 eiro atlīdzību par dedzinātāja atrašanu. Kaspars, skolas laikā dēvēts par “šakāli”, kopš agras jaunības izcēlies ar savdabīgām naudas pelnīšanas metodēm, piemēram, ar metāllūžņu nodošanas biznesa sakarā it kā veikto mēģinājumu sazāģēt vienu no Ogres tiltiem. Arī automašīnu dedzināšanas lietā izskanēja spekulācijas par dedzināšanu ar nodomu. Turklāt stāsta varonis regulāri lepojies ar ņirgāšanos par likuma normām, Ceļu satiksmes noteikumiem, apzināti iesaistījies konfliktsituācijās ar likumsargiem, kā arī tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā nonācis saistībā ar aizdomām par finanšu noziegumiem.