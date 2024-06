Viesi ierodas uz Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas atklāšanu; pie klavierēm sēžas Raimonds Pauls un dzied Busulis

Koncertā skanēja izlase no Latvijas Radio bigbenda pēdējo gadu spilgtākajām programmām, kas tapušas sadarbībā ar spožiem latviešu skatuves māksliniekiem. Pirmajā daļā bigbends muzicēja kopā ar nepārspējamo dziedātāju Intaru Busuli, atskaņojot vokālā džeza žanra skaistākās melodijas no Frenka Sinatras repertuāra, džeza mūzikas milžu Djūka Elingtona, Kola Portera skaņdarbus un popmūzikas zelta klasiku. Klausītāji varēja dzirdēt arī leģendārā mutes harmonikas virtuoza Tūta Tīlemana skaņdarbus "Bluesette", "For My Lady", tango meistara Astora Pjacollas un brazīliešu mūzikas ikonas Ivana Linsa kompozīcijas.