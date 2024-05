Somijā ar 84 gadu aizkavēšanos atgriezta no bibliotēkas izņemta grāmata

Visticamāk, grāmatas aizkavēšanās pie lasītāja skaidrojama ar to, ka neilgi pēc tās izņemšanas no bibliotēkas Somijā iebruka Padomju Savienība un grāmatas atgriešana bibliotēkai tobrīd nebija pirmā lieta par ko raizējās lasītājs. Ziemas karš starp Somiju un PSRS plosījās no 1939. gada novembrim līdz 1940. gada martam, kad starp valstīm tika parakstīts miera līgums, kura rezultātā Somijai nācās atteikties no ievērojamas daļas savas teritorijas.