Pēc ieilguša pārtraukuma Latvija atkal būs Eirovīzijas finālā! Dona dziesma "Hollow" iekaro skatītāju sirdis

Ja atskatās uz citu gadu neveiksmēm, tad 2004.gadā konkursa finālam nekvalificējās grupa "Fomins & Kleins" ar "Dziesma par laimi". 2009.gadā finālam nekvalificējās arī dziedātājs Intars Busulis ar dziesmu "Probka", kam sekoja pieci gadi, kad mākslinieki no Latvijas līdz finālam netika - 2010.gadā dziedātāja "Aisha" ar dziesmu "What For?", 2011.gadā - grupa "Musiqq" ar dziesmu "Angel in Disguise", 2012.gadā - dziedātāja Anmary ar dziesmu "Beautiful Song", 2013.gadā - grupa "PeR" ar dziesmu "Here We Go", 2014.gadā - grupa "Aarzemnieki" ar dziesmu "Cake to Bake".