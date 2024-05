Mūžībā devies pasaulslavenā seriāla "Troņu spēle" aktieris Īens Gelders

“Troņu spēle” (Game of Thrones) ir daudzas balvas ieguvušais un ārkārtīgi populārais ASV televīzijas drāmas seriāls (2011-2019), kas uzņemts pēc rakstnieka Džordža Mārtina romānu sērijas “Dziesma par ledu un uguni” (A Song of Ice and Fire) motīviem. Pasaulē, kas atgādina viduslaiku Eiropu, galvenokārt aizraujoši aprakstīta dažādu dinastiju cīņa par Septiņu karaļvalstu Dzelzs troni ar samezglotām politiskām intrigām un psiholoģiskām drāmām, kā arī senās brālības Naktssardzes misija aizsargāt pasauli pret briesmām, kas nāk no stindzinošajiem ziemeļiem.