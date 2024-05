Noklausies - jaunu dziesmu piedāvā mūziķis Shipsea

Koncertos “Lielās cerības” tiks izpildīti tādi skaņdarbi kā “Meitene no manas klases”, “Mežaparks”, kā arī nesen iznākušais singls “I Carry Your Heart”. Skanēs arī labākās dziesmas no albuma “Apgaismo mani”, kas 2022. gadā tika atzīts par gada ierakstu. Kopā ar Jāni Šipkēvicu uz skatuves kāps tādi mūziķi kā Ivars Arutjunjans, Rūdolfs Macats, Elizabeta Lāce, Lenarts Heindelss un Svens Vilsons.