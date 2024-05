Noklausies - ar jaunu hitu priecē pašmāju zvaigzne Viņa

Dziesmā piedalās arī dziedātājs Ralfs Eilands, un šis singls ir kā pirmais vēstnesis no topošā Viņas albuma, pie kura jau kādu laiku aktīvi strādā pašmāju māksliniece. “Godīgi sakot, rakstīšanas process šai dziesmai nebija nemaz tik vienkāršs. Sākotnēji dziesmas teksts bija daudz sarežģītāks, emocionālāks un varbūt pat dziļāks, taču ar laiku sapratu, ka vēlos nomest pāris kārtas un radīt kaut ko daudz vienkāršāku, nepieradinātāku un nepiesātinātāku. Šķiet, ka sajūtas mani aizveda īstajā virzienā, jo gala rezultāts šķiet tieši tāds, kādu to vēlējos, pati pēc ieraksta klausījos dziesmu uz apli vairākas dienas. Ļoti priecājos par to cik ātri un precīzi vēlamo sajūtu uztvēra arī Arturs Liede radot ģitāras pavadījumu, kā arī Ralfiņš, sacerēdams savu pantu," saka mūziķe.