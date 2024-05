Rovana Atkinsona komēdijseriāls "Melnā čūska" pēc 35 gadiem varētu piedzīvot turpinājumu

TV seriāla “Melnā čūska” fani Lielbritānijā jau gadiem ilgi lūguši tā veidotājiem radīt ekranizējuma turpinājumu. Tā vien šķiet, ka pēc 35 gadu ilgas gaidīšanas šis daudzu sapnis varētu piepildīties. Komiķis, dramaturgs un režisors Bens Eltons kādā no diskusijām ieminējies par TV šova iespējamu atgriešanos. Laika posmā no 1983. līdz 1989. gadam Rovans Atkinsons atveidoja kolorīto Edmundu “Melno čūsku”, bet Tonijs Robinsons viņa pakalpiņu Boldriku. Abu aktieru sniegums savulaik izpelnījies augstu novērtējumu no kritiķu puses.