Rita Lasmane Austrālijā ved tautiešus gaisa balonā

Ņemot vērā, ka nākamajā dienā Rita agri no rīta ieplānojusi lidojumu ar gaisa balonu, grupa jau laikus dosies pie miera, neraugoties uz to, ka Kanberā notiek īpašs festivāls, kuru Rita izlēmusi neapmeklēt. Jau pussešos no rīta visi dosies uz pļavu, no kuras paredzēts lidojums ar balonu. Taču no gaisa baloniem ne miņas! Vai grupa tur ieradusies par agru?