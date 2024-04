Nākamgad Rīgā koncertēs itāļu poproka sensācija "The Kolors"

Plašāka uzmanību “The Kolors” sasniedz līdz ar uzvaru Itālijas TV jauno talantu šovā “Amici”. Bet par īstu izrāvienu kalpoja singls "Everytime" no otrā albuma “Out” (2015), kurš Itālijas topa 1.vietā noturējās 12 nedēļas pēc kārtas un ieguva pieckāršu platīna statusu. Trešais albums “You” (2017) ietver sadarbību ar citiem itāļu māksliniekiem, piemēram Guči Mane singlā "What Happened Last Night".