FOTO, VIDEO: Mirdza Martinsone un Mārtiņš Vilsons atkal satiek savu "inkasatora auto", kuru mēģināja "aplaupīt" pirms 40 gadiem

Jāpiebilst, ka “Mirāža” ir režisora Aloiza Brenča 1983. gadā uzņemtā Rīgas Kinostudijas detektīvfilma trīs sērijās, kuras pamatā ir Džeimsa Hedlija Čeiza (1906-1985) 1959. gada romāns “Visa pasaule kabatā” (The World in My Pocket). Filmā galvenajās lomās kopā ar Vilsonu un Martinsoni filmējās arī tādi pazīstami aktieri kā Regimants Adomaitis, Ints Burāns, Boriss Ivanovs, Andris Bērziņš, Pauls Butkēvičs, Mārtiņš Vērdiņš.