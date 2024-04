Leģendārais režisors Ivars Seleckis pirms 90. jubilejas atklāj ilgmūžības noslēpumu

Vaicāts, kā jūtas pirms 90. dzimšanas dienas, viņš teic – tā, ka to gadu nemaz nebūtu: “Ir tāda pati sajūta, kā bija 50 un 60 gados.” Seleckis uzskata, ka ilga mūža noslēpums ir nemitīga rosība: “Es gan vairs neko nefilmēju, bet joprojām strādāju. Ar veselību viss ir vislabākajā kārtībā. Man nekas nekaiš, un es pilnīgi nekādas zāles nelietoju. Noteikti arī mani senči ir jāmin šajā sakarā. Esmu mantojis sava vectētiņa – zemnieka – gēnus, viņš lietoja uzturā labu pārtiku un rudzu maizi. Es jau gan pagrēkoju ar neveselīgu uzturu, bet no vectētiņa mantotā labā gēnu sistēma to visu panes. Domāju, ka lielā mērā tā ilgdzīvošana no senčiem ir atkarīga – man tā ir zemnieka izturība.”