Markus Riva ar jaunu dziesmu paziņo, ka gatavs jaunajai mīlas sezonai

““Mīlēsim vēl" ir cerību pilna dziesma par iekšēju pavasari un vēlmi atkal pilnu krūti mesties dzīvē – domāju, līdzīgas sajūtas ir bijušas ikkatram - gan pēc ieilgušas ziemas, gan noslēdzoties sāpīgākam posmam privātajā dzīvē. To sajūtu, kad atkal esi gatavs ļauties un mīlēt no jauna, to kņudinošo prieku pakrūtē arī vēlos nodot saviem klausītājiem”, stāsta Markus.