"Turamies kopā arī grūtos brīžos!" - Ģirta un Leonardas Ķesteru īpašās attiecības

Savukārt pēc filmas, kad Ģirts bija aprunājies un pieņēmis apsveikumus no pirmizrādes viesiem, ģimenes kompānija atkal apvienojās. Leonarda Ķestere pēc pirmizrādes pastāstīja, ka "Marijas klusums" ir izcila filma, kas jānoskatās ikvienam, jo tā ir viena no labākajām un nopietnākajām latviešu kinolentēm: “Ir skaidrs, kāpēc šī filma arī Berlīnes kinofestivālā saņēma atzinību. Manuprāt, Ģirtam tā ir viena no viņa labākajām kino lomām. Ļoti spēcīga un pārliecinoša, kas tikai vēlreiz apstiprina, ka Ģirts ir izcils, profesionāls un lielisks aktieris.”