Atklāti kā vēl nekad - Arnis un Valters Krauzes par brāļu būšanu

A.: Pāris dienu padomāju. Nebija ne strikts jā, ne strikts nē, taču paškritiski novērtēju, kāds tieši varētu būt mans pienesums. Man taču nav tādu joku stāstu no kāzām un citiem pasākumiem kā Valteram – es taču neiešu stāstīt ziņas un politiskos notikumus! Un es vispār zinu tikai vienu anekdoti, un to pašu nevar stāstīt publiski. Tāpēc biju diezgan piesardzīgs, taču padomāju, ka dzīvojam vienreiz, un, ja zvaigznes tā salikušās, vajadzētu pamēģināt. Tagad es jau daudz citādāk skatos uz stand up aktieriem, jo zinu, cik grūti ir divas stundas uz skatuves noturēt publikas uzmanību. Turklāt pašam bija interesanti izsecināt, ka pa šiem 25 gadiem televīzijā man bijušas daudzas diezgan raibas situācijas piedzīvotas! Līdz šim, kad cilvēki vaicāja, lai pastāstu kādu kuriozu no darba dzīves, man šķita, ka īsti nekā interesanta nav bijis. Bet, gatavojoties koncertiem, palūkoju senos arhīvus, un izrādās, ka diezgan daudz amizanta noticis.