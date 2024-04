Šovu zvaigzne Magone tagad zina, kāpēc ar viņu tik neganti izrīkojās iecerētais Toļiks

Galu galā Magone no Toļika saņēma kurvīti un, atskatoties uz piedzīvoto, to uzskata par vērtīgu dzīves skolu. Izrādē viņa teica: "Ar Toļiku bija tā – man bija vajadzīga dzīves skola un kādreiz es pati esmu darījusi tā, ka esmu bēgusi no situācijām neatvadoties, atstājot vēstuli uz gultas, vienkārši notinos. Tā ir bijis vairākas reizes manā dzīvē. Tad es atklāju sev - o, karma atspēlējas. Toļiks ienāca manā dzīvē, lai parādītu pieļautās kļūdas, ko es esmu darījusi nepareizi. Tā man bija skola, mana mācība, bez seksa, bez nekā. Un ir jāsaprot, mani ir jānopelna dvēselē, nevis fiziski." To dzirdot, aplaudēja visa zāle.