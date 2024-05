Ar cieņu pret valsti un valodu. Fjodors Fjodorovs: "Sevi uzskatu par latvieti!"

Fjodora vecāki ir krievu tautības, vecvecāki no tēva puses Latvijā ieradās Otrā pasaules kara laikos, bet mammas saknes ir no Latgales. “Ģimenē sarunājamies krieviski, tikai ar brāli runājam latviski. Patiesībā mamma latviešu valodu zina ļoti labā līmenī, taču tētis gan runā ar grūtībām,” uzsver Fjodors, kurš uzauga Tukumā. Latviešu valodu viņš apguva bērnībā. “Cik atceros, latviski sāku runāt pagalmā, jo apkārt pārsvarā bija latviešu bērni. Līdz ar to nebija jau variantu, nācās mācīties. Kad bija jāuzsāk skolas gaitas, sākumā vecāki mani gribēja sūtīt “krievu” skolā, arī uz sagatavošanas grupiņu gāju krievu skolā. Bet, kad pienāca laiks iet 1. klasē, mamma strikti pateica: “Stop! Tu iesi latviešu skolā!”” stāsta Fjodors.