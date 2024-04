Roberto Meloni vairs nav vienīgais sardīnietis Latvijā - viņam uzradies konkurents

Tas noticis pirms mazliet vairāk nekā gada. “Eju pa Rīgu, un man acis pēkšņi ieplešas – redzu, ka pretī nāk puisis sardīniešu tērpā. Apstādinu un itāļu valodā jautāju – tu esi no Sardīnijas? “Bet, protams!” viņš man atbild,” pirmo satikšanos ar tautieti atceras Roberto. Ikdienā viņu gaitas nekrustojas, vienīgais ar Sardīnijas popularizēšanu saistītās oficiālās norisēs, kādās abus saticis arī žurnāls "Kas Jauns" - Sardīnijas stendā tūrisma izstādē "Balttour". Roberto iepazīstina, ka viņa tautietis Mikele Konkass esot no Sardīnijas salas dienvidiem, kamēr pats – no ziemeļiem, tāpēc dialektu lielās atšķirības dēļ savā starpā sarunājas vai nu itāliski, vai latviski.