Aminata precēties vēl neplāno

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Aminata Savadogo teic, ka 2024. gads viņai sācies ļoti patīkami – ar savas jubilejas svinēšanu. 9. janvārī dziedātāja atzīmēja 31. dzimšanas dienu. Janvārī dzimuši vairāki tautā mīlēti latviešu estrādes mākslinieki – gan Aminata, gan dziedātāja Aija Andrejeva-Aišpure un Maestro Raimonds Pauls. Mudināta uz domu, ka janvārī dzimušie ir īpaši talantīgi mūzikas jomā, Aminata piekrītoši māj ar galvu un piebilst: “Gribas ticēt! Ja tā ir, tad forši!” Savu jubileju dziedātāja nosvinējusi mierīgā gaisotnē ģimenes lokā: “Man ziema un jaunais gads vienmēr iesākas ar svētkiem.”

Ļaujas dzīves plūsmai

Par šā gada veicamajiem plāniem Aminata teic, ka vēlas darīt visu to pašu, ko līdz šim: “Jau esmu sākusi darbu ierakstu studijā pie pirmās dziesmas no mana jaunā albuma, ko arī pati esmu uzrakstījusi. Domāju, ka gada laikā ierakstīšu albumu, bet izdošu to tikai nākamgad. Beidzamajā laikā mazāk esmu rakstījusi dziesmas citiem, pērn biju vairāk koncentrējusies uz sevi un saviem radošajiem projektiem.”

“Frāze, pēc kuras šogad vadīšos, būs: “Go with the flow” (ļauties dzīves plūsmai – angļu val.). Es šogad negribu pārāk strikti kaut ko plānot, drīzāk pēc iedvesmas skatīties un dzīvot. It sevišķi pēc aizvadītā gada, kad bija albuma ieraksts un intensīva gatavošanās manam lielkocertam, man sanāca tikai divi īsi atvaļinājumi. Tāpēc šogad tik ļoti nevēlos iespringt, jo ir arī jāatgūst radošie spēki. Protams, mērķi jau tāpat man ir, bet tos realizēšu pēc iedvesmas,” piebilst Aminata.

Nav jau tā, ka dziedātāji tikai un vienīgi ar mūziku nodarbojas, ir taču arī kāds hobijs vai aizraušanās, kam tiek veltīts laiks. Aminata stāsta, ka viņas lielākā kaislība ir sports: “Es neuzskatu, ka sports ir kā hobijs, tā ir man nepieciešama nodarbošanās. Sportiskām aktivitātēm veltu diezgan daudz laika, regulāri apmeklēju sporta zāli. Cenšos ievērot disciplīnu. Man arī patīk dejot, un, ja ir kādas meistarklases, kas mani aizrauj, tās arī apmeklēju.”

Privātajā dzīvē viss bez pārmaiņām

"Kas Jauns" jau iepriekš vēstīja par dziedātājas noslēpumu plīvurā tīto privāto dzīvi. Lai arī Aminata par attiecībām runājusi ļoti reti un skopi, tie, kas seko līdzi viņas aktivitātēm, pamanījuši, ka dziedātājai allaž ja ne līdzās, tad vismaz skatiena attālumā ir Ņikita Ļebedevs. Pēc visa spriežot, tieši viņš ir tas drošais plecs, kas atbalsta Aminatu gan radošajā, gan privātajā dzīvē. Novērots, ka pāris savu kopābūšanu pat slēpis, savā starpā nekontaktējoties, lai arī atradušies vienā telpā un pasākumā.

Tomēr reizēm Aminata atļāvusies uzdzirkstīt ar atziņām intervijās vai abpusēju sirsnību fotokameru priekšā – piemēram, 2015. gadā, uzvarot konkursā "Supernova" un iegūstot ceļazīmi uz Eirovīziju, Aminata nevairījās visu acu priekšā no drauga saņemt ciešus apskāvienus un tulpju klēpi –, kas liecina, ka tieši Ņikita ir viņas otrā pusīte, ar kuru pirms vairāk nekā desmit gadiem iepazinusies, spēlējot volejbolu Bolderājas pludmalē, un liktenīgais vīrietis, kas ietekmē pat dziesmu tekstu noskaņu. Vēl Ņikita tiek uzskatīts par Aminatas menedžeri un soctīklu fotogrāfu. Un vīrieti, kas māksliniecei ļāvis aizsapņoties par ģimenes veidošanu.

Pagājušā gada vasarā fantāziju piedzīvojumu filmas "Bārbija" pirmizrādi dziedātāja Aminata Savadogo apmeklēja plecu pie pleca ar savu draugu Ņikitu Ļebedevu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Vaicāta, kā klājas privātajā dzīvē, viņa nosaka, ka viss esot labi. Par lielākiem notikumiem, kā, piemēram, kāzu svinībām vai laulības reģistrāciju, dziedātāja bilst, ka pagaidām vēl nekādu plānu neesot, bet, ja arī tas notiks, visi par to uzzinās no viņas sociālajiem tīkliem. “Kad precēšos, visticamāk, par to paziņošu instagramā,” tā Aminata.

