VIDEO & FOTO: kāda būs komēdija “Melnais samts”? Autori pirms pirmizrādes ļauj apskatīt dažas filmas epizodes

“Melnais samts” ir humora caurvīts stāsts par jaunas sievietes attiecību un radošās dzīves līkločiem, cenšoties sasniegt savus mērķus un kļūt par normālu pieaugušo. Sapņi mijas ar realitāti, emocionāli dzīves izaicinājumi ar absurdu humoru un pašironiju. Vai iespējams kļūt par veiksmīgu režisori, īsti nemākot režisēt pašai savu dzīvi? Trīsdesmitgadniecei Martai ir darbs, draugi, romantiskas attiecības un mīļš kaķis. Visam vajadzētu būt kārtībā, taču Martu nepamet sajūta, ka viņa tikai tēlo, ka tiek galā ar pieauguša cilvēka dzīvi. Kad pilsētā uz mēnesi atgriežas Martas labākais draugs Kaspars, viņa attopas ierauta arvien neparedzamāku notikumu virpulī, cenšoties atrast atbildi uz jautājumu, kas ir autentiska dzīve un kur ņemt drosmi to dzīvot.

“Melnais samts” nominēta deviņām nacionālajām kino balvām “Lielais Kristaps”, tostarp kā labākā filma. Liene Linde nominēta balvai par labāko režiju un scenāriju, savukārt Inga Tropa ‒ labākās aktrises balvai.

Ingai Tropai tā ir pirmā galvenā loma pilnmetrāžas spēlfilmā, turklāt Liene Linde šo lomu rakstījusi īpaši viņai, par ko aktrise saka: “Godīgi jāatzīst, ka es joprojām par to mulstu. Man tā ir negaidīta dāvana. Visskaistākā dāvana, ko režisors var sniegt aktierim. Tas arī uzliek atbildību. Lai nepazustu zem šīs atbildības, ir ļoti būtiski, kādas izveidojas attiecības aktierim ar režisoru filmēšanas procesā. Manuprāt, mums tās izveidojās gan profesionāli vieglas un bagātinošas, gan vienlīdz cilvēciski patiesas, atklātas un tuvas. Turklāt manas varones tēlā režisore bija ierakstījusi ļoti daudz no sevis un savas pieredzes, tāpēc es gana daudz laika pavadīju, viņu vērojot. Tā kā mūsu abu dzīves pieredze daudzos punktos ir sakritusi, dažkārt filmēšanas procesā sapratāmies no pusvārda, citreiz pat tikai ar skatieniem. Lienei Lindei neapšaubāmi ir daudz labāka humora izjūta nekā man, un viņai ir izcilas veselīgas pašironijas spējas. Tā kā man šīs spējas personīgajā dzīvē dažkārt klibo, es filmēšanas laikā tās mācījos no viņas.”

Filmas “Melnais samts” režisore un scenārija autore Liene Linde saka: “Veidojot “Melno samtu”, es ļoti domāju par skatītāju, turklāt tieši Latvijas skatītāju. Man bija ļoti svarīgi Latvijas kinoskatītājiem uzdāvināt filmu, kas reizē būtu gan izklaidējoša, gan arī mentāli stimulējoša. Īsāk sakot, kas būtu iejūtīga un nestulba komēdija. Manuprāt, gan latviešiem, gan baltiešiem kopumā ir sava īpatnēja un izsmalcināta humora izjūta. Starptautiskajās kinoaprindās pazīst jēdzienu “skandināvu humors”, un, domāju, ir laiks pateikt, ka estētiski eksistē arī baltiešu humors. Tas ir līdzīgi melns kā somu humors, taču mazāk tumšs un depresīvs, krāsaināks un ironiskāks. Tādu cilvēku humors, kas uz sevi skatās kā uz lūzeriem, taču patiesībā ir ļoti sīksti. Filmas galvenās varones stāsts ir tieši šāda cilvēka stāsts.”

Filmas pirmizrāde notiks 19. februārī, īpašie seansi kopā ar radošo komandu plānoti jau no 21. februāra.

Bez Ingas Tropas spilgtās lomās ir kā pieredzējuši aktieri, tā arī debitanti: Gatis Ungurs, Baiba Broka, Kaspars Beķeris, Sabīne Tīkmane, Iveta Pole, Alekss Kazanavičjus, Ivars Krasts, Ģirts Krūmiņš u. c.

Scenārija autore un režisore Liene Linde, operators Dāvids Smiltiņš, māksliniece Ieva Kauliņa, kostīmu māksliniece Liene Dobrāja, grima māksliniece Ilona Zariņa, komponists Doms Strupinsks, montāžas režisores Ieva Veiverīte un Liene Linde, skaņu režisors Jons Maksvītis, producents Guntis Trekteris, izpildproducente Alise Sietiņa, kopproducente Ieva Norviliene.

Liene Linde (1986) ir kinorežisore, scenāriste, montāžas režisore un publiciste. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju, ieguvusi nacionālo kinobalvu "Lielais Kristaps" gan par bakalaura darbu ‒ īsfilmu "Četri mielasti" (2012) ‒, gan par maģistra darbu ‒ īsfilmu "Septiņas neveikla seksa reizes" (2016). Kopā ar Armandu Začu uzņēmusi dokumentālo filmu “Klātbūtne” (2020), kas saņēmusi “Lielo Kristapu” par labāko dokumentālās filmas režiju. Kopā ar Elmāru Seņkovu veidojusi digitālo izrādi “Medības” (2022). Pasniegusi kinoveidošanu Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā filmu skolā. 2024. gadā gaidāma pirmizrāde Lienes Lindes kopā ar Alisi Zariņu režisētajai daudzsēriju filmai “Asistente”.

Filma tapusi studijā “Ego Media” sadarbībā ar Lietuvas kompāniju “Tremora” un uzņēmumu “Tet”, to atbalstījis Nacionālais Kino centrs un Lietuvas Kino centrs. Filmu izplata “ACME Film”.