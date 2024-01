Ar vairākiem jaunumiem klajā nāk grupa "Musiqq"

“2024. gads iezīmē grupas “Musiqq” 15 gadu dzimšanas dienu. Šķiet, ka vēl pavisam nesen uz skatuves kāpām, izpildot mūsu pirmo hitu “Klimata kontrole”, kam īsi pēc tam sekoja “Abrakadarba”. Tā mēs turpinām augt, piedāvājot ar vien jaunus hitus mūsu klausītājiem, pulcējot vairāk nekā 10 000 fanus “Arēnā Rīga”, radot īpašas sadarbības un mūziku, kuru klausās tūkstošiem klausītāju visā Latvijā un arī ārpus tās. Esam pateicīgi mūsu lieliskākajiem faniem par būšanu kopā šajā ceļā, tādēļ jubilejas gada ietvaros vēlamies dalīties ar ļoti īpašu un personisku stāstu, kas izskanēs jaunajā albumā. Ar nepacietību gaidām mūsu satikšanos vasarā, kas pirmo reizi notiks Siguldā, brīvdabas estrādē un jau šobrīd varam apsolīt, ka tas būs ļoti skaisti,” saka grupas dalībnieki Emīls Balceris un Marats Ogļezņevs.

Grupas jaunākais veikums - singls “Mākslas darbs” - ir pirmā dziesma no sestā studijas albuma, kas pie klausītājiem nonāks jau pavasarī. Dziesmas veidota liriski smeldzīgā noskaņā, taču “Tā nav gluži romantiskā balāde tās klasiskajā izpratnē”, kā saka paši mākslinieki. “Noskaņas ziņā dziesmu varētu salīdzināt ar janvārī, kad ziema šķiet ir jau bijusi ilga un tumša, bet dienas sāk kļūt garākas, gaišākas, un parādās cerības skats pretim pavasarim,” stāsta grupa.

“Šī dziesma ir atgādinājums, ka katrs no mums ir mākslas darbs! Tā ir par vērtības atpazīšanu sevī pat tad, ja citi to neredz. Katrs no mums ir spējīgs pārvarēt izaicinājumus un uzmirdzēt jaunā gaismā,” tā grupas dalībnieki.