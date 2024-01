Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - filma supervaroņu faniem, sporta drāma un melnā humora komēdija

Ātrākais cilvēks pasaulē

Supervaroņu filmu faniem – iespēja vērot pasaulē ātrākā cilvēka Berija Allena jeb Zibšņa piedzīvojumus.

Kad Berijs izmanto savas superspējas, lai dotos atpakaļ laikā un mainītu pagātnes notikumus, notiek pasauļu sadursme. Viņa mēģinājumi glābt savu ģimeni maina nākotni, Berijs tiek iesprostots realitātē, kurā atgriezies un ar pilnīgu iznīcību draud ģenerālis Zods, bet nav supervaroņu, kas steigtos palīgā. Ja vien Berijam neizdosies pierunāt aktīvā darbībā atgriezties pavisam citādu Betmenu un izglābt ieslodzīto Kriptonieti. Vai ar šo upuri pietiks, lai atjaunotu Visuma kārtību?

Filma par Zibsni Holivudā izstrādes procesā ir bijusi jau kopš astoņdesmitajiem gadiem. Iespējamie scenārija autori un režisori nāca un gāja, bet rezultāta nebija. Un tikai beidzamajos gados, kad supervaroņu filmas Holivudā sāka un turpina savu uzvaras gājienu, ideja par Zibšņa piedzīvojumu iedzīvināšanu lielajos ekrānos kļuvusi patiešām reāla.

Režisora krēslā sēdies argentīnietis Andress Muskjeti – zināms ar darbu pie šausmu filmām "Tas" ("It") un "Tas – otrā nodaļa" ("It Chapter Two"). Bet titulloma tika Ezram Milleram. 30 gadu vecais aktieris nav nekāds Holivudas jaunpienācējs, atzītu lomu viņam netrūkst, turklāt Zibsni viņš jau atveidojis – parādījies gan "Betmens pret Supermenu: Taisnības rītausma", gan "Pašnāvnieku vienībā", gan "Taisnības līgā".

Filmu "Zibsnis" ("The Flash") skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu, ukraiņu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Geimeris īstā trasē

"Gran Turismo. No spēles līdz trasei" ir patiess stāsts par to, kā pusaugu geimeris piepilda savu lielāko sapni un kļūst par profesionālu sacīkšu braucēju.

Jans Mardenborovs – tā sauca britu padsmitnieku, kas tik labi prata videospēli "Gran Turismo", ka tika pie iespējas startēt profesionālās sacīkstēs un tur aizvadīja itin atzīstamas sacensību sezonas.

Jaunā videospēļu talanta un topošā sacīkšu braucēja Jana lomā filmā iejuties Ārčijs Madekvi – plašākam skatītāju lokam zināms no zinātniskās fantastikas seriāla "See" un kulta šausmenes "Midsommar". Tāpat filmā ir krietni zināmāki vārdi – Deivids Harbors no seriāla "Stranger Things", Orlando Blūms no "Karību jūras pirātiem" un pat reiz tik ļoti slavenās meiteņu popgrupas "Spice Girls" dalībniece Džerija Halivela.

27 Foto Džerija Halivela bauda romantiskas brīvdienas uz jahtas +23 Skatīties vairāk

Pats Mardenborovs iesaistījies filmas producēšanā jau kopš paša sākuma, un viņš arī bijis tas, kurš gribējis, lai tiktu atainota viņa sacīkšu braucēja karjeras traģiskākā epizode – kad Jana vadītais spēkrats ietriecās skatītājos, vienam no tiem laupot dzīvību. “Tā ir mana dzīve, tā ir daļa no mana stāsta,” saka nu jau 31 gadu vecais Mardenborovs un piebilst: “Es domāju, ka neiekļaut šo gadījumu filmā būtu necieņa pret skatītājiem. Un es darīju visu, lai būtu drošs, ka viss tiks atainots korekti, jo galu galā šajā negadījumā kāds cilvēks zaudēja dzīvību. Un filma parāda arī šāda notikuma sekas – parāda to, kas var notikt, parāda, kā tam tikt pāri, parāda, kā atgūties un kaut ko nozīmīgu dzīvē sasniegt. Tāpēc tam tur filmā bija jābūt.”

Biogrāfisko sporta drāmu "Gran Turismo" skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli".

Glābt dvēseles

Seriāls "Viss ir pilnīgā kārtībā" ir austrāliešu melnā humora komēdija.

Viviāna, kura ir tendēta uz pašiznīcināšanos, atklāj, ka mantotais īpašums klints malā ir zināma pašnāvību vieta. Viņa negribīgi kļūst par tās sardzi, glābjot dvēseles, kas atrodas uz iznīcības robežas.

Seriālu "Viss ir pilnīgā kārtībā" ("Totally Completely Fine") skatieties "Tet TV+".