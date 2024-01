FOTO: Liepājā izskan Franča Šūberta dziesmu cikls "Ziemas ceļojums"

Pēc koncerta jau tradicionāli klausītājiem bija iespēja aprunāties ar mūziķiem neformālā gaisotnē. Daloties savās sajūtās par uzstāšanos, Rihards Millers atklāja: “Tas bija patīkami. Tāds skaists mazs maratons. Prieks dziedāt cilvēkiem, kas klausās.”

Kāds no klausītājiem uzdeva arī jautājumu abiem mūziķiem par to, kuras no dziesmu cikla dziesmām viņiem ir vismīļākās. Dziesmas patīkot visas, taču gan Rihardam, gan Ērikai mīļas ir “Pavasara sapnis” un “Trīs saules”. Dziedātājam pašam vēl tuva ir “Vārna”, savukārt pianistei - pēdējā cikla dziesma “Leijerkastnieks”.