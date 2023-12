Kirkorovu vairs neredzēs, piemēram, ne raidījumā “Maski”, ne “Zilajā uguntiņā”, kura nosaukums pēdējā laikā jau ieguvis savādu pieskaņu. Vēl vairāk, viņu izgriezīs pat no padomju izcilās komēdijas “Ivans Vasiļjevičs maina profesiju” pliekanā rīmeika, kurā viņš atveidojis kādu lomu. Vietējie mediji vēsta, ka ainas ar Kirkorova piedalīšanos tiks izgrieztas, bet pēc tam pārfilmētas ar citiem aktieriem, vēsta "Moskovskij Komsomoļec".

Filips Kirkorovs par ballītes apmeklējumu taisnojas jau vairākas dienas pēc kārtas, kopš 24. decembra. Svētdien dziedātājs pārrunāja pasākumu ar prezidenta preses sekretāru Dmitriju Peskovu Tatjanas Navkas ledus šovā.

"Ko jūs tur sarīkojāt?" jautāja Peskovs.

"Man pietika prāta tur tālāk neiet. Es viņai tikai apsolīju (Anastasijai Ivļejevai — red. piez.), viņa man klipā filmējās. Nekad nevienam neko neprasi. Viņa mani uzaicināja, teica, ka būs Jaungada balle, "Naked" dreskods. Un tad, kad es ienācu un ieraudzīju to … saku, Katja, mana asistente, tikai beksteidžs, puķītes un uz izeju," viņš taisnojās Kremļa pārstāvju priekšā.

26. decembrī Kirkorovs atvainojās video formātā. Viņš publicētajā video, kurā sevi nodēvēja par savas valsts patriotu, kurš "nekad nav mēģinājis nosēdēt uz diviem krēsliem, nekur nav devies un nodevis".

"Taisnoties nav īsti vīrišķīgi, tāpēc atbildēšu visiem un uzreiz katra cilvēka dzīvē ir brīži, kad iegāju nepareizajās durvīs. <... > Es apzinos manis pieļauto kļūdu. Krievijas tautas skatuves mākslinieka pienākums ir rūpīgāk izturēties pret apmeklētajiem pasākumiem. Vismazāk es vēlētos, lai šādi notikumi, kas ir aplami no manas puses, kļūtu par iemeslu manas daiļrades ierobežošanai Krievijā - vienīgajā valstī, kur es eksistēju kā mākslinieks un kā pilsonis," videouzrunā sacīja dziedātājs.

Bez Kirkorova no Jaungada televīzijas raidījumiem pazudīs arī dziedātāja Lolita Miļavska un blogere Anastasija Ivļejeva.

Par ko pēkšņi tāda kņada?

20. decembrī Maskavā notika "YouTube" blogeres Anastasijas Ivļejevas ballīte "Almost Naked" ("gandrīz pliks"). Ekstravaganti ģērbtu viesu foto un video nākamajā rītā parādījās sociālajos tīklos un izraisīja sašutumu visā plašajā Krievijas sabiedrībā. Uz ballīti ieradušais vienā zeķē reperis Vacio arestēts uz 15 diennaktīm par huligānismu, bet Ivļejeva, pēc mediju ziņām, zaudējusi sadarbības līgumus ar mobilo sakaru tīklu operatoru MTS un banku "Tinkoff".

Tāpat ballītes viesi, ieskaitot Filipu Kirkorovu, Dimu Bilanu un Lolitu Miļavsku, sarīkoja publisku grēku nožēlu sēriju — gluži tādā stilā, kā to iecienījis Čečenijas diktators Ramzans Kadirovs — tieši pirms Jaungada korporāciju sākuma un svētku programmu demonstrēšanas televīzijas kanālos.

Nākamajā rītā krievu soctīklos parādījās baiss sašutums par ballītes rīkošanu "speciālās militārās operācijas" laikā. Aicinājumiem pārbaudīt "kailo" ballīti pievienojās arī Krievijas militārpersonas, kas piedalās karā Ukrainā, un kopā ar kustību "Tautas sauciens" aicināja pārbaudīt pasākumu saistībā ar Krievjas likumu ievērošanu. Brīvprātīgie no Bahmutovas virziena paziņoja, ka, kamēr kaujinieki iet bojā frontē, "šovbiznesa pārstāvji samaitā mūsu jauniešus".

Nākamajā dienā pareizticīgo kustība "Četrdesmit žagatas" uzrakstīja ziņojumu Ģenerālprokuratūrai ar prasību pārbaudīt ballīti saistībā ar "LGBT propagandu". Valsts domes deputāte Marija Butina lūgusi tiesībsargājošās iestādes pārbaudīt pasākumu "par atbilstību likumam par LGBT propagandas aizliegumu", kā arī ievērot prezidenta rīkojumu par tradicionālo vērtību saglabāšanas pamatiem.

Tikumības uzraugu un kara kūrēju svētais sašutums

"Cik jums morāli jābūt nedzirdīgiem? Tagad puiši frontē karo. Jums vispār nekas nav jāsaprot par valsti, par Putinu? Augstākais virspavēlnieks paceļ kausu par mūsu uzvaru, bet jūs svoloči - jūs par ko? Jūs pat iedomāties nevarat, kā jūs tauta ienīst un nicina," rakstīja "Kremļa Gebelss" Vladimirs Solovjovs.

"Droša interneta līgas" vadītāja Jekaterina Misulina paziņoja, ka "rīkot šādus pasākumus laikā, kad iet bojā mūsu puiši militārās operācijas laikā un daudzi bērni zaudē tēvus, ir ciniski". Viņa arī aicināja ballītes dalībniekiem pasludināt "boikotu valsts līmenī", jo pēc "Almost Naked Party" "palikt Krievijas soctīklu un valsts kanālu sejām ir kā minimums dīvaini". Viņas ideju atbalstīja "Taisnīgās Krievijas" deputāts Dmitrijs Gusevs - viņš ierosināja no galveno televīzijas kanālu ētera izgriezt "kailās ballītes" dalībniekus.

Malā nepalika arī reliģiskie pārstāvji - Baznīcas Sinodālās nodaļas priekšsēdētāja vietnieks sabiedrības un mediju attiecībās Vahtangs Kipšidze sacīja, ka "baznīca izturas ar neizpratni par centieniem propagandēt izvirtību, kaila cilvēka ķermeņa kultu un graut priekšstatu par pieklājības normām publiskajā telpā". "Mēs uzskatām, ka tieši šis pasākums, kas izraisījis sabiedrības nosodījumu, prasa kaut kādu izvērtējumu, bet tas ir jāsniedz attiecīgajām kompetentajām institūcijām no vietējās likumdošanas ievērošanas viedokļa."

Visiem sākas pamatīgas nepatikšanas

22. decembrī Nikolaju Vasiļjevu (reperi Vacio) arestēja uz 15 diennaktīm pēc panata par huligānismu un piemēroja 200 tūkstošu rubļu naudas sodu pēc panta par "LGBT propagandu". Pēc ballītes viņš sevi nosauca par "vienkāršu krievu puisi, kurš mīl savu valsti un zina, ka tai šobrīd nav viegli". "Jā, daudzi mani uzskata par epātisku mākslinieku - droši vien tā arī ir. Bet vienā ziņā viņiem nav taisnība: LGBT aktīvisms vispār nav mana tēma. Es esmu heteroseksuāls puisis, ievēroju Krievijas likumus, un mani interesē tikai meitenes," savā TV kanālā 21. decembrī rakstīja reperis.

Uz ballītes otro daļu, 22. decembri ieradās policija, kas veica kratīšanu klubā, bet pēc tam pasākums atsākās.

26. decembrī RIA Novosti paziņoja, ka Hamovnijas tiesa pieņēmusi prasību pret Ivļejevu par vienu miljardu rubļu (9,8 miljoni eiro) "kailās" ballītes dēļ.

Tāpat Telegram kanāls "Uzmanīgi, ziņas" ziņoja, ka MTS pārtraucis sadarbību ar Ivļejevu. Bet "Baza" apgalvo, ka arī banka "Tinkoff" nolēmusi lauzt līgumu ar blogeri, jo "sadarbību ar Nastju uzskata par risku kompānijai".

"Telegram" kanāls "Mash" apgalvo, ka Federālā drošības un pretkorupcijas projekta vadītājs Vitālijs Borodins aicina atņemt Kirkorovam Krievijas tautas mākslinieka titulu.

No rīta pēc "Almost Naked Party" Nastja Ivļejeva acīmredzami neapzinājās, cik plaši tiek kritizēta viņas ballīte varas aprindās. "Man patīk, ka katrā manā ballītē... raksta komentārus, ka "tā ir izvirtība zemāk nav kur. Ko viņi dara? Tā ir kaut kāda nejēdzībā. Lai gan vienkārši ieradās skaisti cilvēki skaistos tērpos, puskaili. Un pie reizes mēs skatāmies uz Rietumiem, uz kaut kādiem skaistu, slaidu modeļu izgājieniem un sakām: "bļin, viņi ir tik skaisti, viņi ir tik forši." Bet iznāk mūsu skaistie, izstīdzējušie mākslinieki, un visi ir tādi: "B * * t, kā var, estrāde ir nolaidusies," 21. decembrī soctīklā "Telegram" (vēlāk viņa šo ierakstu izdzēsa) rakstīja blogere.

Atvainošanos parāde Kadirova stilā

Dažas dienas vēlāk pazīstami ballītes dalībnieki sāka atvainoties par klātbūtni pasākumā. Viena no pirmajām, 24. decembrī, šādu video ierakstījusi Anastasija Ivļejeva: viņa solījusi visus līdzekļus, kas iegūti no biļešu pārdošanas, pārskaitīt labdarībai, taču nav norādījusi, uz kurieni tieši.

Blogere arī pateicās policijai, kuri klubā ieradās ballītes otrajā dienā, jo viņi palīdzēja "izvairīties no pirmās dienas kļūdām".

Putina "krustmeita" Ksenija Sobčaka 21. decembrī rakstīja: "Varbūt tā bija, jūsuprāt, neveiksmīga ballīte, varbūt gribējās glamūru, bet sanāca kā sanāca, varbūt jums nepatīk uz to visu skatīties, bet, piedodiet, kur un kad pieaugušiem cilvēkiem staigāt ar pliku pakaļu ir viņu pašu darīšana. Pasaule ir netaisnīga - bija, ir un būs vienmēr. Kaut kur nogalina, kaut kur badojas bērni, bet kaut kur šajā laikā dzer šampanieti..." viņa rakstīja savā "Telegram" kanālā.

26. decembrī Sobčaka pārdomāja un atvainojās par savu tērpu. Tāpat žurnāliste paziņojusi, ka "arī uzskatījusi, ka ballītes demonstrēšana uz visu pasauli ir nevietā", "jo, par spīti mīlestībai uz provokāciju" viņa zina, ka tagad nav īstais brīdis, lai to darītu.

"Ja kādu aizskāris mans izskats, es par to atvainojos. Es mīlu savu valsti, esmu žurnālists, kurš strādā Krievijā. Es negribu izraisīt naida sajūtu pret mani un citiem māksliniekiem šādas muļķīgas nejaušības dēļ," rezumēja Sobčaka.

22. decembrī dziedātāja Lolita sacīja, ka pēc ballītes viņai bijusi "satriecoša pēcgarša".

25. decembrī dziedātāja nāca klajā jau ar pilnīgi citu paziņojumu. Dziedātāja sacīja, ka dzīvs cilvēks no mirušā atšķiras ar to, ka "analizē notiekošo, saprot, izdara secinājumus, strādā pie kļūdām".

"Ar ironiju uztvēru to, ka kādam tas nepatika. Atklājās, ka tas nav paticis tik lielam cilvēku skaitam, ka arī vēstules, kuras viņi pamatoti, viņuprāt, raksta ar lūgumu mani aizliegt, izgriezt no visiem esošajiem Jaungada raidījumiem, un droši vien ir taisnīgi. Bet es vispār esmu pieradusi uzņemties atbildību un to sadalīt," video sacīja dziedātāja.

Reperis Deniss Ustimenko-Veinšteins (Džigans) pasākumu nodēvēja par "riebīgu". "Kauna ballīte," viņš paziņoja 25. decembrī.

Dziedātājs Dima Bilans 26. decembrī "Instagram" publicēja video, kurā tostarp mēģināja attaisnoties par ballītes dalībnieku tērpiem. "Par dreskodu zināju, bet izpratne par šo dreskodu katram ir sava. Pasākumu apmeklēšana ir daļa no manas profesijas, tas ir mans darbs. Es nevarēju zināt, ko tas vai cits cilvēks uzvilks. Es varēju atbildēt tikai par sevi. Neesmu publicējis nevienu bildi. Saprotu, kāda situācija šobrīd ir mūsu valstī, kaut arī es jums to nerādu, tāpat kā 95% manu pārdzīvojumu," sacīja mākslinieks.

Bilans arī paziņoja, ka piedalīšanās Ivļejevas ballītē "neatspoguļo" viņa personību, un atgādināja par savu uzstāšanos 5. decembrī "militārās operācijas dalībnieku ģimenēm".