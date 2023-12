“Very Cool People” līderis Grafcovs par šķobīgiem klausītājiem un grupas dzīvesprieku: “Mēs tāds savs taboriņš esam”

Uz raidījuma vadītāja Jāņa Šipkēvica jautājumu par to, vai, klausoties “Very Cool People” mūziku, kāds klausītājs arī šķobās un nesaprot, Grafcovs stāsta: “Arī šobrīd, kad mums tagad desmitais albums nāks ārā, katru albums mēs speciāli gribam pilnīgi savādāku, nedaudz ir tas moments, ka cilvēki nesaprot – kas tagad viņiem uz skatuves notiks.” Mūziķis gan ir sapratis, ka nav vajadzības kautrēties, jo visa enerģija maksimāli tiek izlikta uz skatuves.

“Protams, ka ir cilvēki, kuri ir atnākuši uz koncertu netīšām, un tad viņiem liekas jocīgi, bet es domāju – viņi redz, ka mēs to darām patiesi, mēs darām to no visas sirds un ar lielu enerģijas daudzumu, un jebkuram cilvēkam jau patīk, ka ar viņu patiesi runā. Un uz skatuves vienkārši notiek patiesa mūzika,” saka Grafcovs. Savukārt uz Šipkēvica teikto, ka “Very Cool People” izstaro atsaucību un dzīvesprieku, kas latviešiem nav īpaši raksturīgs, mūziķis smejas: “Mēs tāds savs taboriņš esam.”

Grafcovs arī piekrīt, ka grupā ir dzīvesprieks: “Kaut kādā ziņā mēs visi esam domubiedri, kaut kādā ziņā neesam. Kopumā grupas virziens – tas ir no tā, ka mēs esam tik ļoti dažādi, ka mēs neapnīkam, un arī muzikāli katrs ir uzaudzis ar savu kaut kādu mūzikālu “backgroundu”. Tas, man liekas, rada to dzīvesprieku.”

Pilnu raidījuma ierakstu vari noklausīties šeit.