"Sekss nav mūsu attiecību pamats," - Elīna Didrihsone par tuvības nozīmi laulībā

Elīna ir pilnīgi pārliecināta, ka fiziskā tuvība nav viņu laulības pamats, jo, kā zināms, pirms kāzām viņi ar Nauri bija nolēmuši, ka pirmos mīlas priekus baudīs vien tad, kad būs precēti.

“Sekss neveido mūsu attiecības. Tas nav mūsu attiecību pamats," saka Elīna un uzskata: "Mūsu attiecību sākums bija pareizs. Ilgā laika posmā tu esi bijis ar to cilvēku kopā, tu esi viņu sajutis, sapratis, kas viņam ir svarīgi un kas tev. Droši vien tā emocionālā saikne, tas varētu būt noteicošs. Kā mēs to sapratām? Pirms kāzām atturoties no tuvības.”

Uzņēmēja lepojas, ka ar vīru bija izlēmuši fizisko tuvību atlikt uz vēlāku laiku, bet arī nenoliedz seksa nozīmīgumu abu attiecībās: “Sekss ir brīnišķīgs bonuss, bet nav tā, ka tiklīdz tas nebūs, viss apstāsies. Viņš mani tik ļoti lutina ar vārdiem, pieskārieniem un rūpēm.”