"Pelnām mēs kopā, bet tērē Nauris," - Elīna Didrihsone par ģimenes iepirkšanās paradumiem un to, ka vīram nav gaumes

Taču šovā “Slavenības. Bez filtra” viņa atklāti pastāsta par sava vīra Naura iepirkšanās paradumiem, kuri reizēm ir radījuši strīdus.

“Mums sākotnēji bija strīdi par to, ka pelnām mēs kopā, bet tērē Nauris. Jo pa dienu es tik daudz strādāju, ka man nav laika tērēt. Es viņam vienmēr esmu teikusi - pat ja tu pieņem šos maksājuma jautājumus, es gribētu būt lietas kursā, kā minimums, un otrs - pirms tu pērc, tu konsultējies ar mani," saka Elīna.

Elīna apgalvo, ka Dievs viņu "esot svētījis ar gaumes garšu", bet Naurim tādas nav, tāpēc gandrīz ikviens pirkums tiek apstiprināts ar viņu. Turklāt Elīna esot taupītāja, iepērkoties gudri un skatoties uz akcijas precēm, bet Nauris mīlot izvēlēties vislabāko, neatkarīgi no cenas. Viens no iemesliem varētu būt viņa turīgā ģimene: "Es saprotu, ka viņš tāds saknē ir. Viņš nāk no ģimenes, kura ir turīga, un es saprotu, ka tas ir saknē, ko izmainīt es nevaru. Viņš tāds ir - ja pērk, tad vislabāko.”