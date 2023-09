Rīgā uzstāsies somu kulta grupas HIM līderis Ville Valo

Viens no Somijas zināmākajiem dziesmu autoriem un producentiem Ville Valo pasaules slavu ieguva kā gotiskās roka grupas "HIM" vokālists. "HIM" kļuva par kulta grupu ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē kopš brīža, kad 1999. gadā klausītāju vērtējumam tika nodots albums "Razorblade Romance". Arī šīs koncerttūres "Neon Noir Tour" ietvaros tiks izpildītas "HIM" fanu iemīļotās "Poison Girl", Join Me in Death", "Right Here in My Arms" un citas ikoniskās grupas dziesmas.

2020. gadā Ville Valo uzsāka solo karjeru ar skatuves vārdu "VV". "Neon Noir" ir šī gotiskā roka ģēnija – Ville Valo - debijas albums. Tiklīdz kā šis albums tika izdots, tas sasniedza Somijas mūzikas albumu topu virsotnes. Fani atzinīgi novērtējuši jaunā albuma dziesmas "Neon Noir", "Loveletting", "Salute the Sanguine", "Run Away From the Sun" un "Saturnine Saturnalia".

Ville Valo ar grupu HIM Latvijā viesojās 2000. gadā Starptautiskā mūzikas foruma "Forte Riga" ietvaros, prezentējot savu pasaules slavu atnesušo albumu "Razorblade Romance". Vēlāk, 2015. gadā – Kubana festivālā Lucavsalā. Pavasarī gaidāmais koncerts būs Villes Valo pirmais koncerts Latvijā pēc 9 gadus ilgas pauzes.

Šogad uzsāktā koncerttūre "Neon Noir Tour" ar desmitiem koncertu Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, 2024. gadā turpināsies Austrālijā un Jaunzēlandē, bet aprīlī atgriezīsies pie mums Eiropā, dodot iespēju mūsu faniem izbaudīt iespaidīgo koncertprogrammu. Tās noslēdzošais koncerts paredzēts prestižajā "Royal Albert Hall" Londonā, Apvienotajā Karalistē.

Foto: Jeremy Saffer

Ville Valo, savas koncerttūres "Neon Noir Tour" ietvaros, uzstāsies Latvijā 16. aprīlī, koncertzālē "Palladium", Rīgā.