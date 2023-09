Komiķis Rasels Brends apsūdzēts izvarošanā

Laikraksti "The Sunday Times", "The Times of London" un telekanāla "Channel 4" raidījums "Dispatches" pamatojās uz četru sieviešu apsūdzībām, kuras pazina Brendu, kad viņš atradās savas slavas virsotnē.

Viena sieviete medijiem apgalvoja, ka Brends ir izvarojis viņu, bet trīs citas apsūdzēja viņu seksuālā uzbrukumā. Viena no sievietēm arī apgalvoja, ka viņš bijis fiziski un emocionāli vardarbīgs. Sievietes sacīja, ka sadūšojušās runāt par notikušo tikai pēc tam, kad viņas uzrunājuši žurnālisti.

Brends vēl pirms apsūdzību publiskošanas medijos izplatīja video, kurā noliedza apsūdzības, norādot, ka saņēmis ārkārtīgi satraucošas vēstules no medijiem, bet to nosaukumus neminēja.

"Šie apgalvojumi attiecas uz laiku, kad es strādāju masu medijos, kad es visu laiku biju laikrakstos, kad es filmējos filmās un, kā esmu plaši rakstījis savās grāmatās, biju ļoti, ļoti izlaidīgs," norādīja Brends, uzsverot, ka visas viņa attiecības vienmēr bijušas ar abpusēju piekrišanu un absolūti brīvprātīgas. "Toreiz es par to vienmēr biju atklāts, gandrīz pārāk atklāts, un arī tagad esmu atklāts," viņš piebilda.

Brends arī izteica pieņēmumu, ka šīs ziņas medijos ir daļa no koordinēta uzbrukuma, kura mērķis ir diskreditēt viņu viņa uzskatu dēļ. Brends ticis kritizēts par skeptisku attieksmi pret Covid-19 vakcīnām un intervijām ar tādiem strīdīgiem podkāsteriem kā Džo Roganu.