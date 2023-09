FOTO: Dita Lūriņa, Ģirts Ķesteris, Zane Dombrovska un citi VEF Kultūras pilī izdzied populārus pašmāju kinohitus

Koncerta programmā, kuru klausītāji sveica ar aplausiem un ilgstošām stāvovācijām, skanēja Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Zigmara Liepiņa un citu komponistu skaņdarbi: «Nakts dziesma» no filmas «Melnā vēža spīlēs», «Viņi dejoja vienu vasaru» no filmas «Elpojiet dziļi», «Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī» no filmas «Mans draugs – nenopietns cilvēks», «Amors – superzvaigzne» no k/f «Vajadzīga soliste», «Meitenes vēl pasakām tic» no seriāla «Viņas melo labāk», dziesma «Satīties, sapīties» no seriāla «Ugunsgrēks», arī dziesmas no animācijas filmām un instrumentālie skaņdarbi no filmām «Ilgais ceļš kāpās», «Pie bagātās kundzes», «Pūt, vējiņi!».

Koncerta režisors un scenārija autors ir aktieris Mārtiņš Egliens, savukārt par muzikālo pavadījumu gādāja instrumentālā grupa: Jānis Zvirgzdiņš (taustiņinstrumenti), Mārcis Vasiļevskis (ģitāra), Ralfs Arbidāns (bass), Anrijs Grinbergs (bungas).