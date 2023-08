Kristīne Zadovska pēc postošās stihijas: "Domāju, ka sācies karš!"

Spēcīgais negaiss ar lielgraudu krusu pārgāja tieši pāri Zadovskas mammas mājai Jaunpilī, kur Kristīne uzaugusi un ar vīru aktieri Andri Keišu un bērniem pavada vasaras.

Kristīne Zadovska un Andris Keišs ar bērniem savās lauku mājās Jaunpilī, ko nu nesaudzēja postošais negaiss. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kristīne atceras, ka pirms stihijas kādas minūtes divdesmit bija dzirdama “anormāla skaņa”. “It kā būtu ieslēgtas visas viszemākā reģistra skandas, šausmīgi dobja skaņa. Nevarējām saprast, kas noticis. Domājām, ka pa attālo dzelzceļu vienlaikus iet desmitiem vilcienu sastāvu. Šo skaņu nevarējām pat izskaidrot. Kad negaiss nāca tuvāk, viss vibrēja, skaņa bija nenormāla. Un tieši šī nenormālā skaņa iespiedusies atmiņā,” atzīst Kristīne, sakot, ka tieši no tās bijušas vislielākās bailes: “Visu dienu darbojoties, nebijām sekojuši līdzi aktuālajiem notikumiem. Tāpēc vienu brīdi pat ienāca prātā, vai tikai nav sācies karš! Jo patiešām bija sajūta, ka tuvojas frontes līnija. Tā bija ļoti nepatīkama skaņa. Es pat pus pa jokam, pus nopietni pateicu, lai Dievs mums tagad stāv klāt!”

Kristīnes Zadovskas lepnums lauku mājās Jaunpilī bija viņas rožu dobe. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Negaiss plosījies minūtes piecpadsmit, un tā laikā sajūtas bijušais baisas. “Turklāt mājā tika mainīti logi, tāpēc viena loga vietā bija rāmis ar plastikāta plēvi. Mēs pa trim turējām šo plēvi, lai vētra neizpūš. Citādi puse virtuves būtu piedzīta ar krusu. Bet noturēt nebija viegli, viss ķermenis ar krusu nodauzīts zils. Tas bija drausmīgi, patiešām ļoti drausmīgi. Ko tādu vairs negribu piedzīvot,” stāsta operdziedātāja, piebilstot: “Bet labi, ka ar ģimeni iepriekšējā vakarā atbraucām uz Jaunpili. Ja mēs nebūtu mājās, nezinu, kā tas viss beigtos. Mamma pat noteica, ka Sibīrijas purga vismaz ir paredzama un konstanta, bet šī negaisa stihija bija pilnībā neparedzama, jo nebija zināms, kas no tās ir sagaidāms.”

Un tas ir viss, kas palicis no operdziedātājas rozēm. (Foto: no privātā arhīva)

Kad negaisa plosīšanās beidzās, Kristīne ar ģimeni izgājusi no mājas un ieraudzījusi visapkārt esošo postažu. “Viss, kas bija, tā vairs nav. Gurķi dobēs sablendēti ar visām lapām, rabarberi samalti, rožu dobe iznīcināta, divmetrīgie vīnogu stādi pilnībā sašķaidīti un noskalpēti tā, ka no zemes palikuši vien 15 centimetru gari zariņi. Arī no divarpus metrus garajām hortenzijām palikuši vien stumbenīši. Pamatīgi cietusi arī saimniecības ēka, kurai noplēsts viss jumts. Bet visa piemājas zeme izskatās tā, it kā tajā kāds speciāli ar āmuru būtu sasitis bedrītes. Visa pļaviņa ir šādās bedrītēs. Bijām drīzumā plānojuši piesaistīt arboristu, lai apgriež eglīšu dzīvžogu, bet nu izskatās, ka vēl ilgi nāksies gaidīt, kad tās atkal izaugs kuplas. Viss sakapāts līdz pēdējam,” postījumus uzskaita Kristīne Zadovska, sakot – viņiem vēl salīdzinoši paveicies, ka dzīvojamai mājai jumts palicis vietā.

Netālu esošajā Strutelē pilnīgi visām ēkām esot norauti jumti. “Arī Jaunpilī, kur vien paskaties, tur redzams, ka cilvēki labo jumtus. Sirds sāp par mūsu Jaunpils pērli Jaunpils pili. Mūsu skaistulei, kas pārcietusi visus karus, krusa izsita logus, caursita dakstiņu jumtu. Man gan nav tagad laika līdz pilij aiziet, jo pašu sētā ir milzu postaža, jānovāc viss nopostītais, jāiztīra noplūdušā saimniecības ēka. Taču noteikti piedalīšos labdarības koncertā, lai vāktu līdzekļus pils atjaunošanai,” nosaka operdziedātāja.