"Metallica" vokālistam Džeimsam Hetfīldam šodien 60, svin arī Sandis Ozoliņš, Rodrigo Laviņš un Sunils Četri - sveicam visus jubilārus!

Jubilāri Latvijā

1848. gadā Dāvids Voldemārs Balodis - vēsturnieks, skolotājs. No 1869.gada skolotājs dažādās Valmieras skolās. Tiek uzskatīts par vienu izcilākajiem Valmieras apkārtnes senatnes pētniekiem (miris 1918. gadā).

1858. gadā Dace Akmentiņa - aktrise. Kā aktrise debitējusi 1886.gadā Rīgas Latviešu teātrī, atveidojot Vaņas lomu. Tāpat viņa bijusi aktrise Nacionālajā teātri, pēdējo reizi uzstājusies 1922.gadā. Tiek uzskatīta par vienu no pirmajām sievietēm aktrisēm Latvijā (mirusi 1936. gadā).

1943. gadā Alfrēds Čepānis - politiķis, bijis Saiemas priekšsēdētājs.

1954. gadā Guntis Veits - mūziķis, grupas “Credo” solists.

1957. gadā Artūrs Segliņš - obojists.

1960. gadā Edīte Baušķeniece - dziedātāja.

1972. gadā Sandis Ozoliņš - hokeja leģenda.

1974. gadā Rodrigo Laviņš – hokejists, tagad treneris.

1975. gadā Māris Mihelsons - mūziķis.

1991. gadā Māris Bičevskis - hokejists.

1992. gadā Diāna Marcinkēviča - tenisiste.

Jubilāri pasaulē

1770. gadā Frīdrihs Vilhelms III - Prūsijas karalis (miris 1840.gadā).

1860. gadā Viljams Kenedijs Diksons - skotu izgudrotājs, kinokameras izstrādātājs (miris 1935.gadā).

1926. gadā Tonijs Benets - amerikāņu dziedātājs (miris 2023. gadā).

1940. gadā Mārtins Šīns - amerikāņu aktieris.

1941. gadā Marta Stjuarte - amerikāņu TV šovu vadītāja.

1950. gadā Džons Lendiss - režisors, aktieris, komiķis, scenāriju autors un producents, "Emmy" balvas ieguvējs.

1951. gadā Marsels Dions - kanādiešu hokejists.

1963. gadā Isaija Vašingtons - amerikāņu aktieris.

1963. gadā Džeims Hetfīlds - amerikāņu dziedātājs un ģitārists ("Metallica").

1977. gadā Toms Breidijs - amerikāņu futbola spēlētājs.

1977. gadā Oskars Pereiro - spāņu riteņbraucējs. 2006. gada "Tour de France" uzvarētājs.

1979. gadā Evandželina Lilī - kanādiešu aktrise un modele.

1984. gadā Sunils Četri - Indijas futbolists, zināms arī kā "Kapteinis Fantastika".

1984. gadā Raiens Lohte - amerikāņu peldētājs.

1992. gadā Kārlija Klosa - amerikāņu supermodele.

1994. gadā Korentēns Toliso - franču futbolists, 2018. gada Pasaules kausa ieguvējs.

Notikumi Latvijā

1998. gadā Latvijas Privatizācijas aģentūrā sākas parakstīšanās valsts akciju sabiedrības "Latvijas gāze" akcijām.

1998. gadā mirst izcilais latviešu aktieris Harijs Liepiņš.

2001. gadā gadskārtējo Ventspils svētku ietvaros tiek atklāts Piejūras kempings.

2006. gadā sāk darboties valsts saišu portāls "latvija.lv".

Notikumi pasaulē

1492. gadā Kristofers Kolumbs izkuģo no Palosas de la Fronteras ostas Spānijā.

1527. gadā tiek nosūtīta pirmā zināmā vēstule no Ziemeļamerikas. Vēstuli no Sentdžonsas, Ņūfaundlendā nosūta Džons Ruts.

1783. gadā Asamas vulkāna izvirdumā Japānā iet bojā 35 000 cilvēku.

1860. gadā Jaunzēlandē sākas Otrais maoru karš.

1914. gadā Vācija piesaka karu Francijai.

1936. gadā melnādainais amerikāņu vieglatlēts Džese Ovens izcīna savu pirmo no četrām zelta medaļām Berlīnes olimpiskajās spēlēs, saniknojot Vācijas nacistu līderi Ādolfu Hitleru.

1940. gadā Lietuva tiek pievienota Padomju Savienībai.

1946. gadā ASV tiek dibināta Nacionālā basketbola asociācija (NBA).

1958. gadā ASV atomzemūdene "Nautilus" kļūst par pirmo transporta līdzekli, kas sasniedzis Ziemeļpolu zem ledus.

1981. gadā ASV gaisa satiksmes kontrolieru arodbiedrības pieteiktā streikā kontrolieri masveidā pamet darbu. Šīs akcijas dēļ ASV prezidents Ronalds Reigans atlaiž no darba visus 13 000 arodbiedrības locekļus.

1988. gadā vācu lidotājs Matiass Rusts, kurš ar mazu lidmašīnu 1987.gadā piezemējās netālu no Maskavas Sarkanā laukuma, tiek atbrīvots no cietuma un deportēts no Padomju Savienības.

2004. gadā Brīvības statuja no jauna tiek atvērta apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas darbiem pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem.