FOTO: slaveni ļaudis, mākslinieki un glamūrs - Laimas Vaikules festivāls priecē publiku

Viesu vidū bija manāmi zināmi ļaudis no Latvijas, taču viņu vidū bija arī tādas slavenības kā Maksims Galkins un Alla Pugačova. Festivāla publika, atšķirībā no daudziem citiem koncertiem šoreiz bija izteikti starptautiska tā apliecinot, ka «Laima Rendezvous Jūrmala» pulcē daudzus viesus arī no citām valstīm.

Koncertā piedalījās arī pati festivāla “nama māte” Laima Vaikule, kas kāpa uz skatuves kopā ar citiem Latvijas mūziķiem. «Laima Rendezvous Jūrmala» organizatori vēsta par daudzu Latvijas mākslinieku klātbūtni festivālā. Šogad visas festivāla dienas skatītājus priecēs daudzi talantīgi pašmāju mākslinieki, piešķirot vēl vairāk spilgtuma un krāšņuma festivāla programmai, kas ir kļuvis par īstu muzikālo notikumu Latvijas kultūras dzīvē.

Laima Vaikule, kura dalījās savās pārdomās par festivālu, teica: "Esmu priecīga redzēt tik daudz talantīgu Latvijas mākslinieku savā festivālā. Mēs vienmēr cenšamies skatītājiem piedāvāt labāko, un es lepojos ar mūsu vietējiem māksliniekiem. Šogad ir īpaši svarīgi apvienoties un atbalstīt Ukrainas radošo enerģiju, un es priecājos, ka mūsu festivāls kļūs par platformu izpausmei un atbalstam Ukrainai tik grūtā laikā."

Dažādās festivāla dienās līdzās tādām zvaigznēm kā Tanita Tikaram, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, ALEKSEEV, SunStroke Project, Blanka, Salvador Sobral, Vera Brežņeva, Andrejs Makarevičs, Nino Katamadze un citiem, festivāla viesi varēs baudīt tādu Latvijā pazīstamu mākslinieku uzstāšanos kā Inese Galante, Jāņis Stībelis, Intars Busulis, Aija Andrejeva, Markus Riva, Normunds Rutulis, DAGAMBA, Marija Naumova, SHIPSEA, Dināra Rudāne, Nika Plotņikova, kā arī M.Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri. Viņu muzikalitāte un harizma noteikti iekaros skatītāju sirdis un sniegs ikvienam neaizmirstamas emocijas.

Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala" ideoloģe un dvēsele Laima Vaikule vienmēr aicina spilgtākos talantus, un viņas centība katru gadu festivālā parādīt labākos no tiem ir neatņemama tā panākumu sastāvdaļa. Īpaši svarīgi atzīmēt, ka šogad festivāls tiek rīkots, lai atbalstītu Ukrainu, un Vaikule ir kļuvusi par spilgtu solidaritātes un kultūras sadarbības paraugu visaugstākajā līmenī, vēsta festivāla pārstāvji.