Tupaka Šakura gredzens kļuvis par vērtīgāko izsolīto repa slavenības priekšmetu

Gredzens, ko dizainējis pats Šakurs un nēsājis viņa pēdējās publiskās uzstāšanās laikā 1996. gada Video mūzikas balvu pasniegšanas ceremonijā (VMA), hiphopa tematikas izpārdošanā Ņujorkā pārsniedza izsoļu nama aplēses vairāk nekā trīs reizes.

Ar dimantiem inkrustētās zelta joslas, uz kuras ir uzraksts “Pac & Dada 1996”, ir atsauce uz viņa saderināšanos ar aktrisi un modeli Kidadu Džounsu (amerikāņu ierakstu producenta Kvinsija Džounsa meitu).

Gredzens tika izveidots vairākus mēnešus pēc tam, kad reperis parakstīja līgumu ar “Death Row Records” pēc astoņus mēnešus ilga cietumsoda. Tas tika veidots pēc Eiropas viduslaiku karaļu kroņu parauga, atklāja Šakura krustmāte Jasmina Fula, kura gredzenu nogādāja izsolē, teikts “Sotheby’s” paziņojumā presei.

Tupaka Šakura gredzens. (Foto: Sotheby's / SWNS)

Fula sacīja, ka viņa ar savu krustdēlu un Ņujorkas juvelieriem strādāja kopā, lai radītu šo gredzenu, kas simbolizēja vienu no Šakura trauksmainajiem dzīves posmiem.

Izsolē tika prezentēti vairāk nekā 100 priekšmeti, sākot no studijas aprīkojuma līdz dziesmu tekstiem, privātām vēstulēm un oriģināliem mākslas darbiem no visiem hiphopa vēstures laikmetiem. To vidū RZA ar roku rakstītās piezīmes Wu-Tang Clan albumam “Enter the Wu-Tang (36 Chambers)” un oriģinālos Bila Sienkeviča mākslas darbus EPMD pirmajam Def Jam izlaidumam “Business as Usual”.