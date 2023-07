"Aug nākamais Jānis Streičs" - Olga Dreģe ļoti lepojas ar savu mazdēlu

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", uz šā mēneša nozīmīgo pasākumu – Rīgas pilī notiekošo svinīgo pieņemšanu par godu Edgara Rinkēviča inaugurācijai Valsts prezidenta amatā – Olga Dreģe ieradās ar mazdēlu Justu, kas izaudzis par skaistu un staltu jaunekli. Turklāt mazdēls perfekti izjutis un ievērojis etiķeti.

Olga Dreģe ar mazdēlu Justu, kurš izaudzis par skaistu un staltu jaunekli, ierodas Rīgas pilī uz Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča inaugurāciju. Mazdēls perfekti izjutis un ievērojis etiķeti un gāja līdzās vecmāmiņai pie labās rokas. (Foto: Juris Rozenbergs)

Tāpat arī vecmāmiņa ar mazdēlu apmeklēja XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII deju svētku koncertu Mežaparka estrādē, kā arī svētku gājienu. Tikmēr aktrises meita Zane un znots Guntis šajos svētkos uzstājās Ogres kora Grīva sastāvā. “Tā kā Justa vecāki bija dalībnieki šajos dziesmu svētkos, tad mēs ar mazdēlu bijām skatītāji,” sarunā ar "Kas Jauns" atklāj Olga Dreģe.

Nākamais Jānis Streičs?

Aktrise ļoti lepojas ar mazdēla panākumiem mācībās. “Justs jau iesniedza dokumentus Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, lai gan izturēja arī iestājpārbaudījumus Rīgas Franču licejā. Taču mazdēls pats nolēma, kurā no mācību iestādēm turpinās mācīties. Es ļoti priecājos, ka viņš ir izaudzis un pieaudzis un ka esmu to sagaidījusi. Manā vecumā tas rada īpašu prieku. Es ļoti, ļoti lepojos ar mazdēlu. Viņa 9. klases izlaidumā skolotāja un direktore teica, ka Justs ir tik draudzīgs, talantīgs un visu, ko aizsāk, tas viņam padodas. Viņš arī svinīgajā izlaiduma daļā pavadīja kora dziedājumu uz klavierēm. Justs ļoti labi pārvalda vairākas valodas, viņu interesē bioloģija, ķīmija un literatūra. Mazdēlam intereses mostas arvien plašākas un lielākas, viņš ir gudru vecāku dēls. Nākotnē vēlas kļūt par režisoru, par nākamo Streiču. Man ir tāda bildīte, kur mazdēls maziņš ar režisoru Streiču abi nobildējušies ar hūtēm galvās. Justa klase arī saņēmusi ir vairākas atzinības par filmēšanu. Tāpat arī izlaidumā skolotāja pateicās Justa vecākiem, ka viņi ir no tiem vecākiem, kas rūpējas par visas skolas prestižu. Esmu apbērta ar pateicībām,” par savu mīļo mazdēlu priecīga ir Dreģe.

Tāpat arī aktrise lepojas ar savu meitu Zani un znotu Gunti: “Zane man uz 85 gadu jubileju uzdāvināja pašas veidotu un izdotu grāmatu par mani, lai es saprastu, kas notiek pasaulē, kosmosā, kultūrā, lai es justu, cik man ir bijis piedzīvojumiem un atklājumiem bagāts mūžs. Tāpat arī meita ir sakārtojusi un izdevusi grāmatu par klasesbiedriem, kāda bija viņu bērnība un nākotnes ieceres. Ļoti skaists darbs viņai izdevies. Savukārt znots strādā ar interneta tehnoloģijām un sadarbojas ar ārvalstu uzņēmumiem. Tā kā es ļoti, ļoti lepojos ar saviem bērniem. Viņi ir man liela dāvana – augstākā spēka un likteņa dāvana. Un savā vecumā ar savām pārslimotajām kaitēm to visu varu piedzīvot. Man ir liels prieks, ka mana dzimta un gēni turpinās.”

Apbrīnojamā izturība

Liels un emocionāls saviļņojums aktrisei bija arī nupat piedzīvotie XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII deju svētki. “Es visiem saku, lai šīs prieka asaras, kas lijušas pār vaigiem un žņaugušas elpu ciet, lai svētī tēvzemi, lai svētī mūsu tautu un palīdz mums tālāk dzīvot. Esmu optimiste un ticu, kas viss turpināsies un pastāvēs – tā, kā tas ir pastāvējis līdz šai dienai,” tā aktrise.

Dziesmu un deju svētki viņai ir īpaši tuvi: “Kopš no Madonas pārcēlos uz Rīgu, šie svētki ir man mūža garumā. Vēl joprojām man spilgtā atmiņā ir uzstāšanās vienos no Dziesmu svētkiem. Mana vecākā māsa, kas mani reiz atveda uz Rīgu, arī dziedāja akadēmiskajā korī. Un tagad mani bērni turpina dziedāt.”

Apbrīnojama ir Olgas Dreģes izturība, jo Dziesmu svētku noslēgumā sadziedāšanās naktī Mežaparka estrādi aktrise ar mazdēlu atstājuši tikai četros no rīta. “Justiņš vēl gribēja padauzīties, patrakot, padziedāt un padejot, palīksmot ar klasesbiedreni, kas arī mums pievienojās uz sadziedāšanos,” stāsta aktrise, kura visu nakti saņēmusi mīlestības apliecinājumus no saviem talanta cienītājiem, kas, atpazinuši leģendāro aktrisi, nāca klāt sasveicināties. “Šo Dziesmu svētku noslēguma koncertā klāt pienāca mūžībā aizgājušā kolēģa Harija Spanovska meita Sofija. Tāpat vajadzēja uzklausīt katru manu fanu, jo katrs gribēja parunāties, izteikt savus komplimentus, pateicības. Un man visiem ir jāatbild un ar katru jānofotografējas. Mēs tik tiešām visi izpriecājāmies līdz sirds dziļumiem! Paldies visiem 40 tūkstošiem dalībnieku, kas dziedāja, spēlēja, dejoja un vienoja latviešu tautu. Zemu paklanos latviešu tautai, katrai latviešu dziesmai, maestro Raimondam Paulam un visiem vecajiem diriģentiem,” tā Dreģe.

Olga Dreģe ir bezgala pateicīga augstākam spēkam, ka joprojām var būt kopā ar savu ģimeni, kā arī darboties uz skatuves. “To visu tautas mīlestību, ko esmu saņēmusi no saviem skatītājiem, es paņemšu sev kapā līdzi. Noteikti Zane vai Justs iebērs manā mūža mājā manis pašas, sākot no 50. jubilejas krātās un izkaltētās rožu ziedlapiņas, lai man tā tautas mīlestība aiziet līdzi, lai es varu savā sirdī un pīšļos saglabāt to un pārvērsties, pārtapt jaunā esībā....” tā aktrise, kura aizdomājās par mūžībā aizsauktajām kolēģēm Ausmu Kantāni, Lilitu Ozoliņu un Regīnu Razumu. “Vēl tikai Matilde (Aktrises loma leģendārajā latviešu filmā "Purva bridējs". – Red.) klīst pa pasauli viena pati. Acīmredzot man ir kāds uzdevums, pienākums,” saka leģendārā aktrise.

