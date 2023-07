FOTO: Jūrmalas festivālā izskanējis pianistu Osokinu koncerts

Andreja Osokina un Georgija Osokina klavierspēle izpelnījusies starptautisku atzinību, bet viņu tēvs Sergejs Osokins ir viens no cienījamākajiem mūziķiem Latvijā. Katrs no pianistiem ir saņēmis Latvijas valsts augstāko apbalvojumu mūzikā - Lielo Mūzikas balvu.

Koncertā varēja dzirdēt Johana Sebastiāna Baha kompozīcijas, Roberta Šūmaņa "Vīnes karnevālu", kuru pats komponists nodēvējis par "romantisma izrādi", kā arī somu mūzikas ikonas Žana Sibēliusa "Skumju valsi" no Arvīda Jernefelta lugas "Nāve". Koncertā skanēja Sergeja Rahmaņinova skaņdarbs "Les Larmes no Svītas divām klavierēm op.5, kā arī Morisa Ravēla horeogrāfiskā poēmā "Valsis".

Programmā skanēja arī cikls, kas veidots no atsevišķām Vīnes klasiķu klavierkoncertu daļām. Pirmā daļa bija no Jozefa Haidna Klavierkoncerta Re mažorā, vidusdaļa - no Volfganga Amadeja Mocarta 23 klavierkoncerta. Programmu noslēdza fināls no Ludviga van Bēthovena Ceturtā klavierkoncerta. Vienlaikus Osokini atskaņoja Baha Koncertu trim klavierēm Do mažorā BWV 106.

Sergejs Osokins ir viens no klavierspēles pasniedzējiem Latvijā, pie kura skolojušies pazīstamākie Latvijas pianisti: Vestards Šimkus, Elīna Bērtiņa, Aurēlija Šimkus, Katrīna Gupalo, Arta Arnicāne, Rihards Plešanovs, viņa abi dēli Andrejs un Georgijs un citi.

Andrejs Osokins ir pasaules nozīmīgāko starptautisko pianistu konkursu laureāts. Pasaulē pieprasītais latviešu pianists regulāri uzstājas prestižākajās Eiropas koncertzālēs. Kopš 2020.gada viņš ir "Osokina Brīvības festivāla" dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs. Par savu koncertdarbību un īstenotajām labdarības akcijām Ukrainas atbalstam šogad Andrejs Osokins iecelts Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka kārtā.

Georgijs Osokins kopš piedalīšanās Šopēna konkursā 2015.gadā aicināts uzstāties daudzās pasaules valstīs, prestižākajos mūzikas festivālos un koncertzālēs. Kopš 2018.gada viņš regulāri uzstājas ar izcilo vijolnieku Gidonu Krēmeru, no 2019.gada kļūstot par orķestra "Kremerata Baltica" pastāvīgo rezidējošo viesmākslinieku.