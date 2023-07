VIDEO: Dināra Rudāne pasaka, kā rīkoties gadījumā, ja gribas "iet pa kreisi"

Dinārai šajā jautājumā ir stingra nostāja: "Man nebūtu mīļākais - es šķirtos, un tad man būtu cits vīrietis. Kāpēc dzīvot ar cilvēku, ja vairs nekā nav?"

Tāpat dziedātāja tiek aicināta atbildēt uz jautājumu, vai otrajai pusītei ir jāpasaka, ja gadījies sānsolis: "Labāk neteikt – tas sabojās attiecības. Ja grib palikt ar to cilvēku pēc šī. Ja man būtu vīrietis, kurš to piedzīvotu, un viņš domātu – jāstāsta vai, nē – tad nevajag! Sieviete nekad to neaizmirsīs - pat ja viņa piedos, viņa nekad neaizmirsīs!"