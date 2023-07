Svin reperis Ozols. svin aktieri Ivo Martinsons un Šarlote Geinsbūra - sveicam jubilārus!

Jubilāri Latvijā

1947. gadā Eduards Cehovals - bijušais Rīgas Krievu drāmas teātra direktors.

1966. gadā Juris Bārzdiņš - bijušais LR Veselības ministrs.

1979. gadā Ozols, īstajā vārdā Ģirts Rozentāls - hiphopa mūziķis un uzņēmējs.

1981. gadā Ivo Martinsons - Valmieras Drāmas teātra aktieris.

Jubilāri pasaulē

1620. gadā Žans Pikārs - franču astronoms (miris 1682.gadā).

1816. gadā Pols Roiters - Vācijā dzimis britu žurnālists un medija īpašnieks, ziņu aģentūras "Reuters" dibinātājs (miris 1899.gadā).

1899. gadā Ernests Hemingvejs - amerikāņu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1961.gadā).

1944. gadā Tonijs Skots - britu kino režisors (miris 2012. gadā).

1951. gadā Robins Viljamss - amerikāņu aktieris (miris 2014.gadā).

1957. gadā Džons Lovics - amerikāņu komiķis, aktieris un dziedātājs.

1971. gadā Šarlote Geinsbūra - franču/angļu aktrise un dziedātāja, divu "Cēzara" balvu ieguvēja, Kannu kinofestivālā 2009. gadā atzīta par labāko aktrisi.

1978. gadā Demiens Mārlijs - jamaikiešu mūziķis.

1978. gadā Džošs Hārtnets - amerikāņu aktieris.

1989. gadā Rorijs Kalkins - amerikāņu aktieris.

1989. gadā Džuno Templa - amerikāņu aktrise.

Notikumi Latvijā

1198. gadā kaujā ar lībiešiem mirst Livonijas bīskaps Bertolds. Pirms tam viņš bija cisterciešu Lokumas klostera abats. 1198.gadā vadīja krusta karu pret lībiešiem. Kaujā pie Rīgas kalna (Senā kalna) Bertoldu nogalinājis lībietis Imauts.

1957. gadā Rīgā tiek atklāts Oktobra tilts (tagad - Akmens tilts). Tas veidots bijušā Pontontilta vietā.

1964. gadā Rīgā, kanālmalā tiek atklāta jaunuzceltā Rīgas autoosta. To projektēja Latvijā pazīstamās Mincu dzimtas pārstāvis arhitekts Georgs Mincs. Ēku iecerot, daudz tika domāts par tās funkcionalitāti, proti, pasažieriem bija jāierodas no Prāgas ielas, autobusiem no Maskavas ielas puses.

1964. gadā Rīgā, Kr.Barona un Matīsa ielas stūrī tiek atklāts sabiedrībā plaši zināmais universālveikals "Bērnu pasaule". Universālveikala autors bija viens no modernisma aizsācējiem Latvijas arhitektūrā Josifs Goldenbergs. Tā galvenās ekstras bija eskalatori, allaž ļaužu pilnā kafejnīca "Mārīte" un kustīgās lelles vitrīnā pie ieejas.

1981. gadā Rīgā tiek atklāts Vanšu tilts (tolaik - Gorkija tilts).

1999. gadā četri vides aizsardzības aktīvisti no Latvijas, protestējot pret Būtiņģes naftas termināla darbību, pieķēdējas pie naftas termināla bojas. Zaļos aktīvistus aiztur Lietuvas robežsargi.

2000. gadā tiek atklāts rekonstruētais Pētera I nams Rīgā, Palasta ielā 9.

2004. gadā drošības policijai "RZM" tipogrāfijā izdevies atklāt viltotu ASV dolāru un eiro tipogrāfiju. Tika atrasti 700 000 viltotu dolāru, 26 000 viltotu eiro, naudaszīmju iespiešanas klišejas, spiedogi un citi viltošanā izmantoti priekšmeti.

Notikumi pasaulē

356. gada p.m.ē. lai iemūžinātu savu vārdu vēsturē, Herostats aizdedzina Artemīdas temli Efesā, vienu no Septiņiem pasaules brīnumiem.

1579. gadā Tatarstānas pilsētas Kazaņas pazemē tiek atrasta Kazaņas Dievmātes ikona, kas ir viena no visvērtīgākajām Krievijas pareizticīgo baznīcas ikonām.

1873. gadā ASV rietumu Aiovas štata pilsētā Edeirā Džesijs Džeims un viņa grupējums paveic pirmo veiksmīgo vilciena laupīšanu Amerikas rietumos.

1904. gadā pabeigta dzelzceļa līnija no Maskavas uz Vladivostoku, kuras būvēšana aizņēma 13 gadus.

1954. gadā Ženēvas konference sadala Vjetnamu pa 17.paralēli komunistiskajā Ziemeļvjetnamā un rietumnieciskajā Dienvidvjetnamā, lai izbeigtu Pirmo Indoķīnas karu.

1970. gadā pēc 11 gadus ilgas celtniecības darbu sāk Asuanas dambis Ēģiptē.

1973. gadā Izraēlas slepenā dienesta "Mossad" aģenti Norvēģijas pilsētā Lillehammerē nogalina marokāņu oficiantu Ahmedu Bučiki, kļūdaini uzskatot viņu par Minhenes Olimpiādes terora aktu līdzdalībnieku. Izraēla nekad nav atzinusi savu vainu Bučiki slepkavībā, taču 1996.gadā izmaksāja kompensāciju viņa ģimenei.

1973. gadā Francija sāk kodolizmēģinājumu sēriju Mururoa atolā, Klusajā okeānā.

1983. gadā Antarktikā, Vostoka stacijā tiek reģistrēta pasaulē zemākā gaisa temperatūra - mīnus 89,2 grādi pēc Celsija skalas.

1983. gadā Polijā tiek atcelts karastāvoklis, kas tika izsludināts 1981.gada decembrī, lai apspiestu pretkomunistisko arodbiedrību "Solidaritāte".

1994. gadā pēc divus mēnešus ilga ceļojuma cauri Krievijai Maskavā atgriežas krievu rakstnieks Aleksandrs Solžeņicins pēc 20 trimdā ASV pavadītiem gadiem.

2003. gadā no ražošanas līnijām Pueblā, Meksikā noripo pēdējās "Volkswagen" vecā stila automašīnas "Beetle.

2008. gadā Ķīna un Krievija paraksta līgumu, kas beidzot noregulē abu valstu 4300 kilometru garās robežas demarkāciju, pie kuras aukstā kara gados notika bruņotas sadursmes.

2011. gadā no pēdējā lidojuma kosmosā atgriežas ASV kosmosa kuģis "Atlantis". Līdz ar "Atlantis" misijas noslēgumu tiek pielikts punkts 30 gadus ilgajai ASV daudzkārt izmantojamo kosmosa kuģu programmai, un visi trīs atlikušie atspoļkuģi - "Atlantis", "Discovery" un "Endeavour" - kļūst par muzeja eksponātiem.