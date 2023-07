Uguns skulptūra, muzikāls cirks un ukraiņu folkroks - izskanējis Valmiermuižas etnomūzikas festivāls. FOTO

Aizvadītās nedēļas nogalē Valmiermuižas etnomūzikas festivāla apmeklētājus priecēja līdz šim lielākās uguns skulptūras iedegšana festivāla vēsturē, ko paspilgtināja muzikāla cirka performance. Savukārt lielāko sajūsmu un ovācijas ar savu enerģisko priekšnesumu izpelnījās folkroka grupa "Joryj Kloc" no Ukrainas, kas Latvijā viesojās pirmo reizi.

Festivāla centrālo elementu – uguns skulptūru – Valmiermuižā jau sesto reizi veidoja spāņu mākslinieks Jordi NN. Šogad piecus metru augstās un vairāk nekā astoņus metrus platās uguns skulptūras iededzināšanu papildināja cirka mākslinieku Alekseja Smolova no Latvijas un Lizetes Volkas no Igaunijas performance, bet muzikālo noformējumu veidoja kontrabasists Staņislavs Judins. Grandiozās skulptūras uzbūve aizņēma četras nedēļas, bet projektēšana – vairākus mēnešus. Cirka mākslinieki savu uzvedumu veidoja uz un ap skulptūru ciešā sadarbībā ar tās autoru.

"Joryj Kloc" ir ukraiņu folkroka grupa no Ļvivas. Grupa izveidota 2008. gadā, un tai ir raksturīgs unikāls instrumentu sastāvs – bungas, ratu lira, elektriskā ģitāra un viola. Kaut klocieši sevi sauc par roka grupu, Polijas radio grupas stilu definējis kā turbofolku, bet Doneckas un Donbasa vietējie apskatnieki viņus dēvē par “kazaku break-beat”.

"Joryj Kloc" ir spēlējuši lielos pasākumos Ukrainā un ārpus tās, regulāri koncertējuši Ukrainā, Polijā, Lietuvā, Vācijā, Kanādā, Ķīnā, Slovākijā, Čehijā, Baltkrievijā un nu pabijuši arī Latvijā.

Kā ierasts, gada vērienīgākais mūsdienu etnomūzikas festivāls pulcēja mūzikas mīļotājus, kas meklē unikālas un autentiskas pieredzes, ko piedāvā pasākuma daudzveidīgā programma. To šogad veidoja izcilākā tarantellas grupa no Itālijas "Canzoniere Grecanico Salentino", folkroka grupa "Joryj Kloc" no Ukrainas, "Torgeir Vassvik Band" ar saknēm seno sāmu tautu mūzikā, pašmāju "Jauno Jāņu orķestris", "Jacob Noiman Festival Band", Rāva, Kārlis Rudra Jirgens, etnodisko duets – Dīvs Reiznieks un Kaspars Zaviļeiskis.