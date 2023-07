Ārsti atrod cilvēka barības vadā iestrēgušu astoņkāji

Singapūras iedzīvotājs pirmo reizi saprata, ka kaut kas nav kārtībā, kad viņš sāka vemt pēc maltītes, kuras sastāvā bija jēls astoņkājis. Kad viņš saprata, ka viņam ir arī rīšanas problēmas, vīrietis krita panikā un ātri vien nolēma apmeklēt slimnīcu.

Tur ārsti ātri veica datortomogrāfiju, kas atklāja ļoti blīvu masu vīrieša barības vadā. Iedomājieties, kāds pārsteigums bija ārstiem, kas veica kuņģa un zarnu trakta izmeklēšanu, kad viņi atklāja astoņkāji, kas bija iestrēdzis ejā starp vīrieša barības vadu un kuņģi.

Sākumā ārsti izmēģināja "stumšanas tehniku", kas parasti izrādās ļoti veiksmīga, taču drīz vien kļuva skaidrs, ka astoņkājis bez cīņas nepazudīs, un pārāk liels spiediens draudēja barības vada plīsumiem. Tāpēc viņi mēģināja endoskopu, lai astoņkāji ievilktu kuņģī un pēc tam to retrofleksēt. Pēc tam viņiem nācās izmantot knaibles, lai satvertu jūras radījumu un izvilktu to no barības vada.

Nav skaidrs, kāpēc vīrietis norija astoņkāji veselu, taču, par laimi, viņš pēc kuņģa un zarnu trakta procedūras ļoti labi atveseļojās un pēc divām dienām tika izrakstīts. Vismaz viņš nemēģināja jūras radījumu apēst dzīvu, citādi viņš varēja kļūt par vienu no vidēji sešiem cilvēkiem, kas katru gadu mirst no nosmakšanas. Acīmredzot astoņkāji izmisīgi pielīmē savus taustekļus pie cilvēka rīkles, kad tie tiek norīti, pilnībā pārtraucot gaisa iekļūšanu.