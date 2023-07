Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - izcili un aizraujoši HBO seriāli

Viņas ir atpakaļ!

Seriāls "Un tā tas laiks paiet…" ("And Just Like That…") – seko kulta darba "Sekss un lielpilsēta" varonēm Kerijai, Mirandai un Šarlotei. Nu jaunajam seriālam iznākusi jauna sezona!

Seriālā "Un tā tas laiks paiet…" redzēsim trīs no četrām "Seksa un lielpilsētas" galveno lomu atveidotājām – Sāru Džesiku Pārkeri, Kristinu Deivisu un Sintiju Niksoni.

Viņu varones no sarežģītās dzīves un draudzības 30 gadu vecumā dodas uz vēl sarežģītāku dzīves un draudzības realitāti 50 gadu vecumā. Ja jaunā seriāla pirmā sezona esot bijusi nedaudz drūma, stāstījusi par zaudējumiem, sāpēm un kā tās pārdzīvot, tad otrā jau būs krietni vieglāka – daudz līdzīgāka īstajai "Sekss un lielpilsēta". Un mūs gaida arī kāds ne pārāk labi slēpts pārsteigums!

Seriāla jauno sezonu skatieties "TV+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

"Elks" ("The Idol") ir amerikāņu drāmas seriāls ar Liliju Rouzu Depu un mūzikas zvaigzni The Weeknd galvenajās lomās.

Džoslina apņēmusies atgūt savu amerikāņu lieliskākās un seksīgākās popzvaigznes statusu. Viņas kaisli atkal uzkurbulē Tedross, naktskluba vadītājs ar nelikumīgu pagātni.

Vai viņas romantiskā atmoda sagādās īpaši baudāmus piedzīvojumus vai novedīs viņu vēl nepieredzētos dvēseles moku kambaros? To lūkojiet "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Mediju magnāti, vara un bagātība

Dramēdija "Pēctecība" ("Succession") ir viens no beidzamo gadu izcilākajiem seriāliem – ticis pie 13 "Emmy" balvām, pieciem "Zelta globusiem" un pat "Grammy" balvas.

Savā 80. dzimšanas dienā mediju magnāts Logans Rojs, par kura došanos pensijā bija pārliecināti visi, negaidīti paziņo, ka paliks par uzņēmuma izpilddirektoru uz nenoteiktu laiku. Šīs ziņas pārsteidz visas četras viņa atvases…

Stāsts par mediju magnātu Roju ģimeni ir gan biedējošs, gan smieklīgs, gan aizraujošs – visi galvenie varoņi ir briesmīgi cilvēki, bet ar laiku tu sāc just līdzi šiem nepatīkamajiem varoņiem un pat pieķer sevi pie domas, ka vēlies, lai viņiem izdodas. Bet izdodas kas? Jo lielākoties seriāls Pēctecība pievēršas varas spēlītēm, manipulācijām un teju vai atklātam karam vienā ģimenē.

Aizraujošā seriāla visas četras sezonas skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.