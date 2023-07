"Esmu gatavs iet iekšā nezināmajā!" - Jānis Šipkēvics par pārcelšanos uz Stokholmu

Tagad Jānim priekšā ir lielais pārmaiņu laiks, jo viņš plāno uz Stokholmu pārcelties ar visu ģimeni – sievu Zani, četrgadīgo dēlu Kristapu un divus gadus veco meitu Jūnu. Tāpēc Šipkēvics nu ir jaunas dzīvesvietas meklējumos, jo līdz studiju uzsākšanai viņam vajag atrast dzīvokli, kur Stokholmā dzīvot divus gadus. “Ceru, ka šo praktiskās dabas jautājumu līdz septembrim izdosies nokārtot,” teic Shipsea.

Jānis Šipkēvics ar ģimeni – sievu Zani, četrgadīgo dēlu Kristapu un divus gadus veco meitu Jūnu – rudenī uz diviem gadiem plāno pārcelties uz Zviedriju, tāpēc lūdz palīdzību dzīvesvietas meklējumos Stokholmā. (Foto: no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Laiks apgūt jaunus apvāršņus

Jānis diezgan ilgi bija apsvēris domu par sevis pilnveidošanu, profesionālo izaugsmi, līdz pirms gada pilnībā nonāca pie lēmuma – pienācis īstais laiks atkal mācīties. “Pēc Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas, kad ieguvu kordiriģenta bakalaura grādu, daudzus gadus man bija sajūta, ka studijās iegūtās zināšanas un profesionālajā darbībā uzkrātā pieredze ir pietiekami liela. Taču pienāca brīdis, kad sapratu, ka jāizmēģina kaut kas cits, jāpaplašina redzesloks, iepazīstot pavisam ko jaunu. Sapratu, ka esmu gatavs atteikties no jau ierastajiem un pierastajiem spēles noteikumiem, lai ietu iekšā nezināmajā. Un šis bija tas īstais brīdis, kad jūtos spēka pilns. Sapratu, ka tomēr ļoti daudz ko nezinu, ka laukums, kurā visu laiku līdz šim darbojos, patiesībā ir tikai neliela daļa no mūzikas brīnuma, ko piedāvā pasaule,” savu motivāciju izklāsta Šipkēvics.

Lai iestātos Zviedrijas Karaliskās mūzikas akadēmijas maģistratūrā, Šipkēvics veiksmīgi izturēja konkursu un pat tika pie stipendijas – mācības būs bez maksas! “Bija jāaizsūta trīs darbi – pašu komponētā mūzika, kas visvairāk raksturo savu daiļradi. Es izvēlējos "Instrumenti" skaņdarbu "Lance" no albuma "Procrastination", Shipsea skaņdarbu "Mežaparks" un daļu no cikla "Gaismas raksti", ko sarakstīju Latvijas Radio korim un instrumentālajai grupai. Protams, bija arī pārrunas un iestājeksāmens par skaņu un vizuālajām disciplīnām,” stāsta Šipkēvics. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kāpēc par studiju vietu izvēlējās tieši Zviedriju? “Nav noslēpums, ka Zviedrija ir ļoti, ļoti attīstījusies mūsdienu modernajā mūzikā, zviedru producenti ir pasaulē slavenāko popzvaigžņu hitu autori. Manis izvēlēto studiju ietvaros paredzēta gan skaņdarbu komponēšana, gan to producēšana un ierakstīšana. Un tieši šis ir tas robs, ko vēlējos sevī aizpildīt, lai kļūtu profesionāli pašpietiekamāks, lai sevis radīto mūziku varētu novest no sākuma līdz galam. Turklāt nostrādāja arī ģeogrāfiskais faktors – es ļoti vēlējos turpināt darboties arī Latvijā, bet no Stokholmas līdz Rīgai ar lidmašīnu var nokļūt ātrāk nekā ar auto no Rīgas līdz Liepājai,” skaidro Jānis.

Iedrošina latviešu mūziķe

Interesanti, ka izvēle par labu Zviedrijas Karaliskajai mūzikas akadēmijai notika, pateicoties latviešu meitenei Kristīnei Botross, kura jau vairākus gadus dzīvo Zviedrijā un mācās šajā augstskolā. “Patiesībā viņa ir “vainīga” pie tā, ka es vispār uzdrošinājos tuvoties tai skolai,” smejas Shipsea, stāstot, ka pirms gada kopā ar ģimeni bija devies ekskursijā uz Stokholmu, kur saticies ar Kristīni. “Viņa vienkārši aizveda ekskursijā uz šo savu augstskolu. Es uzreiz pilnībā biju pārņemts ar tur esošo atmosfēru un auru. Akadēmija atrodas skaistā, jaunuzbūvētā ēkā, kas, izrādās, ir Ulda Pīlēna arhitektu biroja garadarbs. Iedvesmojoša celtne ar ļoti vērtīgu garīgo saturu, īstā vide, kurā vēl vairāk sevi izglītot un pilnveidot. Nodomāju, ja spēšu studijas apvienot ar savu praktisko darbību un ģimenes dzīvi, tad darīšu visu, lai iestātos šajā akadēmijā. Kristīne arī bija tā, kas mani iedrošināja pieteikties studijām, atgādināja, lai nenokavēju iesniegt pieteikumu, palīdzēja saprast, kādi dokumenti nepieciešami,” atceras Šipkēvics.

Atgriezīsies Latvijā

Mūziķis uzsver, ka studiju laikā saikni ar Latviju pārraut negrasās. “Es tepat vien būšu. Turpināšu savus muzikālos projektus, savus iesāktos darbus, Latvijā notiks gan ieplānotie Shipsea, gan "Instrumenti" koncerti un citas sadarbības,” mierina Jānis, sakot, ka pēc studiju beigām noteikti atgriezīsies Latvijā.

“Šie divi gadi būs ne tikai mana profesionālā izaugsme, bet arī labs rūdījums. Gan man kā mūziķim, gan arī mūsu ģimenei – bērni ieraudzīs citu vidi, apgūs valodas, un, atgriežoties Latvijā, novērtēs visu to foršo, kas pieejams pie mums. Es patiešām atgriezīšos Latvijā un arī dalīšos ar zināšanām, ko būšu ieguvis. Jau tagad notiek iestrādnes pie Latvijas Mūzikas akadēmijas un Zviedrijas Karaliskās mūzikas akadēmijas sadarbības, lai ar laiku arī Latvijā izveidotu mācības mūsdienu modernās mūzikas radīšanā un producēšanā, šajā studiju kursā piesaistot pasniedzējus no Zviedrijas. Latvijas Mūzikas akadēmijā studijas notiek ļoti augstā līmenī, taču kaut kā iegājies, ka tās vairāk vērstas uz klasisko mūziku, bet starp akadēmisko izglītību un populāro mūziku valda liela plaisa. Esmu priecīgs, ka Latvijas Mūzikas akadēmija ar rektoru Guntaru Prāni un mācībspēkiem ir ļoti ieinteresēti, lai arī mūsu mūzikas augstskola pulsētu pasaules mūzikas ritmā,” teic Jānis Šipkēvics, kurš, lai iedrošinātu citus Latvijas mūziķus sekot viņa piemēram un nebaidīties pieteikties mūzikas studijām ārzemēs, par savu pieredzi Stokholmā regulāri rakstīs blogā.