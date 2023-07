"Ar šo dvēselīti, ar viņu man būtu labi!" - Imanta un Agras Kalniņu neparastais kopā saiešanas stāsts

Šogad Imantdienās uzstājās Olga Rajecka, Uģis Roze, Ainars Mielavs, Agnese Linarts, kura uz koncertu ieradās no Bostonas Amerikā, Jānis Šipkēvics jaunākais, "Tev tuvumā", "Raxtu Raxti", Goran Gora, Ieva Akuratere, bet izskaņā lustīgu sadziedāšanos ar publiku kūrēja mūziķis Marts Kristians Kalniņš.

Koncertu atklājot, Imants Kalniņš tika sumināts vārda dienā un iepriecināts ar prāvu dāvanas kasti un skaistu ziedu pušķi.

Imantdienu tēvs komponists Imants Kalniņš ar kundzi Agru Kalniņu un jaunāko dēlu Džonatanu Kalniņu sēdēja otrajā rindā. Turpat līdzās iekārtojušies bija arī komponista meita Rēzija Kalniņa ar vīru diriģentu Aināru Rubiķi, kā arī Agras un viņas iepriekšējā vīra mūziķa Igo jaunākais dēls Dāvids Vidvuds Fomins.

Imanta Kalniņa komponētās dziesmas, kas kā allaž pieskandināja Imantdienu koncertu, ātri vien iekustināja publiku, un ļaudis kuplā pulkā sanāca skatuves priekšā, gan dziedot līdzi, gan griežoties dejās Alauksta ezera saulrietā.

Uzjundī mīlestības pirmo dzirksteļu atmiņas

Viens no koncerta skaistākajiem brīžiem bija, kad Ainara Mielava uzstāšanās laikā, viņam izpildot dziesmu "I Love You", skatoties vīram acīs, līdzi dziedāja komponista mīļotā sieva Agra. Šoruden abiem būs 24. kāzu gadadiena, taču, redzot to, kā viņi viens otrā raugās, kā Agra ik pa laikam piesedz vīra ceļgalus ar deķīti, kā saņem mīļotā plaukstas, lai pārliecinātos, vai Imantam nesalst, jūtams, ka pāra starpā aizvien ir klātesoša mutuļojoša iemīlēšanās un pieķeršanās.

Vaicāti, kā jūtas pēc divu gadu pauzes, atkal klātesot Imantdienās, abi vienbalsīgi atbildēja: “Brīnišķīgi!” – “Tik jauka ir šī vieta. Te notika atjaunotās Imantdienas 1995. gadā, bet pēc gada otro reizi. Abi tolaik bijām precējušies – es ar Igo, bet Imants ar Velgu. Igo togad Imantdienās uzstājās, un es atbraucu kopā ar viņu. Un neizskaidrojamu iemeslu dēļ tieši Igo uzstāšanās laikā kājas mani neviļus uznesa uz skatuves, taču nevis pie vīra, bet pie Imkiņa… Tolaik jau nekādas apsardzes nebija.

Pieskrēju viņam no aizmugures un ar seju tā kā pieglaudos, tā kā pūtu dvašu un čukstināju viņam pie kakla, pie pakauša.

Pie sevis domāju – lūk, ar šo dvēselīti, ar viņu man būtu labi! Rezultātā mūs norāja…. Gan Igo, gan Velga. Vēl tagad smiedamies atceramies, kā Imkiņš man toreiz teica: “Paskaties, kas tev stāv aiz muguras!” Paskatos – tā ir viņa, Velga! Un jautā viņam – kas tā tāda?! Imkiņš atbild: “Tā jau Igo sieviņa Agriņa.” Ak Dievs, cik jauki! Mēs viens otru jau sen zinājām, bet katrs dzīvojām savu ģimenes dzīvi. Ne domas nebija, ka kādudien mēs varētu saiet kopā. Kas to būtu domājis, ka 1999. gada 4. septembrī viss sāksies mums,” saka Agra Kalniņa. “Te, Vecpiebalgā, arī ir tā mūsu mīlestības vieta.” – “Jā, ar to šī vieta mums vienmēr būs īpaša!” piekrīt Imants Kalniņš, piebilstot, ka nu arī ik gadu vasaras pavada šeit, skaistajā Vecpiebalgā.

Citas ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!