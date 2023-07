Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - drāma "Dzīve", pašmāju "Mīlulis" un komēdijseriāls "Paštaisnie Džemstoni"

Meklēt jēgu

Darba pārņemta vientuļa birokrāta dzīve uzņem sirdi plosošu pagriezienu, kad medicīniskā diagnoze atklāj – daudz viņam vairs nav atlicis…

Ietekmējies no vietējā dekadenta un dzīvespriecīgas sievietes, viņš turpina meklēt jēgu, līdz vienkārša atklāsme dod mērķi radīt mantojumu nākamajai paaudzei. Filma "Dzīve" ("Living") 73 gadu vecumā angļu aktierim Bilam Naijam atnesa pirmo "Oskara" nomināciju.

Mīlulis Matīss

Pašmāju attiecību drāma "Mīlulis" ir stāsts par jaunu, ambiciozu karjeristu Matīsu – sabiedrības mīluli, kurš nespēj vai neprot veidot patiesā mīlestībā balstītas un jēgpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem.

Spēlfilmas "Mīlulis" scenārija līdzautori ir tās režisors Staņislavs Tokalovs un Valdemārs Kalinovskis. “Šī ir jau otrā filma, kuras scenāriju radījām kopā ar Valdemāru. Šo gadu laikā mums ir izveidojusies lieliska sadarbība – nu jau saprotamies no pusvārda un pazīstam viens otra rokrakstu. Pirms scenārija izstrādes man bija svarīgi atrast stāsta arhetipu. Mēs katrs vismaz reizi esam izmantojuši savas vizuālās vai intelektuālās īpašības, lai iegūtu to, ko vēlamies. Šo arhetipu nolēmām saukt par mīluļiem un uz to balstīt filmas stāstu,” atklāj filmas režisors Staņislavs Tokalovs. Lomās: Kārlis Arnolds Avots, Kristīne Krūze, Paula Labāne, Andris Keišs, Indra Roga, Gundars Āboliņš, Regnārs Vaivars, Elīna Vaska, Uldis Anže, Jānis Jarāns.

Tādi ir Džemstoni

Klāt komēdijseriāla "Paštaisnie Džemstoni" ("The Righteous Gemstones") trešā sezona.

Pasaulslavenu sludinātāju ģimene Dieva vārdu izplata ar televīzijas starpniecību. Viņu ģimeniskajā vidē valda ilgas un noturīgas tradīcijas, tostarp stingra pārliecība par labdarību, alkatību un visdažādākām novirzēm no normas. Tomēr no viņu pagātnes un arī tagadējās dzīves uzrodas nepiederošie, kuri vēlas Džemstonu ģimenes impēriju iznīcināt.

