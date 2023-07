Holivudas aktierim Tomam Krūzam šodien aprit 61! (Foto: Reuters / Scanpix)

Svin F1 zvaigzne Sebastjans Fetels, svin Holivudas veterāns Toms Krūzs - sveicam visus jubilārus!

Klausies ziņas sadarbībā ar:

3. jūlijs Latvijā zīmīgs ar to, ka pirms 104 gadiem, piedaloties sabiedroto valstu pārstāvjiem, Baltijas landesvērs un dzelzsdivīzija Strazdumuižā pie Rīgas noslēdz pamiera līgumu ar Igaunijas armiju. Saskaņā ar līgumu vācu vienībām jāaiziet no Rīgas un jāatkāpjas uz Kurzemi. Vēl 3. jūlijā, 1971. gadā, Parīzē mirst amerikāņu rokgrupas "The Doors" līderis Džims Morisons.