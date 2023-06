Atcelts šodien Rīgā paredzētais britu rokgrupas "Asking Alexandria" koncerts

Par to soctīklā "Facebook" vēsta koncerta rīkotāji aģentūra "L Tips", solot "darīt visu iespējamo, lai kopā ar grupu vienotos par jaunu koncerta datumu".

Šis bija paredzēts pirmais grupas "Asking Alexandria" koncerts Baltijā.

Grupas pašreizējais galvenais ģitārists un bekvokālists Bens Brūss sāka strādāt pie “Asking Alexandria” mūzikas 2006. gadā, un laika gaitā viņi izveidojuši tādu rokmūzikas pasauli, kādu vēlējušies to redzēt. Apvienotajā Karalistē bāzētā rokgrupa savu pirmo albumu “Stand Up and Scream” izdeva 2009. gadā, kam turpmāko 13 gadu laikā sekoja vēl septiņi.

Grupas muzikālais stils ir daudzšķautnains, taču pārsvarā tiek pieskaitīts pie tādiem novirzieniem kā metālkors, posthārdkors, smagais metāls un skrīmo (screamo).

Pēc dažām sastāva maiņām tagad kvintets atgriezies savā sākotnējā formā – Bens Brūss (ģitāra, bekvokāls), Denijs Vorsnops (vokāls), Džeimss Kasellss (bungas), Kamerons Lidels (ģitāra) un Sems Betlijs (basģitāra). Tādējādi esot izdevies "nonākt pie skaidrības un atsvaidzināt māksliniecisko mērķtiecību".

Jaunākajam albumam “See What’s on the Inside” (2021) grupa iedvesmu smēlusies no dažām savām agrākajām, laika gaitā pārbaudītajām ietekmēm – “Led Zeppelin”, “Metallica”, “AC/DC”, “Queen”. Savulaik ģitārists Bens Brūss paskaidrojis, ka viņiem nepatīk sacerēt tādu mūziku, kas no albuma uz albumu skan vienādi, tāpēc laika gaitā viņu mūzikas stils ir mainījies.

Vairāk nekā 10 gadu laikā “Asking Alexandria” sasnieguši necerētus panākumus, ko cita starpā iezīmē divi "Zelta" singli (proti, Final Episode (Let's Change The Channel) un Not The American Average) un trīs albumi pēc kārtas, kas iekļuva Billboard Top 10 — "Reckless & Relentless" (2011), "From Death to Destiny" (2013) un "The Black" (2016).

Papildus pašu koncertturnejām, kuru ietvaros paviesojušies piecos kontinentos, “Asking Alexandria” uzstājušies gan ar “Guns N’ Roses” un “Green Day,” gan “Avenged Sevenfold”, “Alice In Chains” un “Slipknot”.