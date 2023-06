Baumām pielikts punkts. Selēna Gomesa skaidri liek saprast, ka atkal ir brīva meitene

Dziedātāja un aktrise Selēna Gomesa pārtraukusi sekot sociālajos tīklos vairākām slavenībām, kuru vidū ir arī grupas “One Direction” bijušais dalībnieks Zeins Maliks, par kuru kopš šī gada marta ticis baumots kā par Selēnas jauno mīļoto vīrieti.

Izdevums “Daily Mail” informē, ka dziedātāja un aktrise “atsekojusi” arī Zena Malika bijušajai draudzenei un meitas mātei Džidži Hadidai, viņas māsai Bellai Hadidai, kā arī Dua Lipai un Zendajai.

Taču Zeins Maliks pagaidām vēl turpina sekot Selēnas Gomesas profilam vietnē “Instagram”.

Džidži Hadida un Zeins Maliks. (Foto: Hahn Lionel/Abaca/Sipa USA/ Vida Press)

Par Gomesas un Malika romantiskajām attiecībām sāka baumot 2023. gada martā, kad abi bija redzēti publiski skūpstāmies Ņujorkā.

Kāds vārdā nenosaukts informācijas avots programmai “Entertainment Tonight” tolaik stāstīja: “Selēna un Zeins vakar vakarā ap pulksten 22.30 devās uz SoHo Ņujorkā.”

“Viņi gāja rokās sadevušies un skūpstījās. Lielākā daļa restorāna darbinieku un restorāna apmeklētāju viņus neievēroja,” norādīja informators. “Šķita, ka viņiem ir labi kopā, un bija skaidrs, ka tas ir randiņš.”

Tomēr abi nekad vairs netika manīti kopā sabiedrībā, un šī mēneša sākumā Gomesa vietnē “TikTok” kopīgotajā videoklipā atzinās, ka ir “brīva”.

No 2008. gada līdz 2009. gadam Gomesu vienoja romantiskas jūtas ar dziedātāju Niku Džonasu. Viņa ir filmējusies arī brāļu Džonasu grupas videoklipā dziesmai “Burnin’ Up”. No 2010. gada decembra līdz 2018. gada martam Selēna bija kopā ar kanādiešu dziedātāju Džastinu Bīberu. Pāris vairākas reizes šķīrās un atkal salaba.

2015. gadā Gomesa uzsāka attiecības ar krievu-vācu dīdžeju Zedd, īsi pēc tam, kad bija ieskaņojusi kopīgu skaņdarbu “I Want You To Know”. Jau dažus mēnešus vēlāk pāris izšķīrās. 2017. gada janvārī Gomesa sāka satikties ar kanādiešu dziedātāju un komponistu The Weeknd. Abi sāka dzīvot kopā tā paša gada septembrī, bet pēc mēneša izšķīrās.