Kas ir Latvijas jestrākais ballīšu muzikants Mārtiņš Bergmanis?

Protams, Mārtiņu Bergmani jau labu laiku pazīst, dziesmu aptaujās atbalsta un uz saviesīgiem pasākumiem aicina daudzi grupas "Lustīgais blumīzers" fani. Jaunpienācējs viņš bija šajā īpašajā "Latvijas sirdsdziesmas" raidījumā, un tur galveno lomu spēlējusi viņa personība.

Pieraksta 20 dziesmu klades

"Lustīgais blumīzers" ir grupa no Saldus. Tā pastāv kopš 1995. gada, un Mārtiņš ir tās līderis – izveidotājs, solists, instrumentālists un dziesmu autors. Arī iniciators "LustīgsKoronBallēm", kas pandēmijas laikā no viņa mājas studijas 33 nedēļas no vietas (!) tiešsaistē pulcēja “ballētājus” no visas pasaules. Par to, ka lustēties Mārtiņš māk, liecina arī viņa nu jau ievērību guvušās dziesmu klades.

Tādas ir Mārtiņa slavenās dziesmu klades. Rakstītas ar roku un rūpīgi gadu desmitiem glabātas. (Foto: no privātā arhīva)

“Kā trīspadsmit gadu vecs puika baļļukus sāku spēlēt 1993. gadā. Tas bija laiks, kad vēl nebija interneta, bet ļoti vajadzēja zināt dziesmu vārdus. No lentēm, platēm, kas daudz bija tētim, kasetēm pārrakstīju jebkuras dziesmas, kas skanēja. Pat no Latvijas Radio 2 – ierakstīju kasešniekā, tad, ja laba dziesma, to ar roku pārrakstīju savā kladē. Vēl arī mammai bija savas klades no septiņdesmitajiem gadiem – ar visām bildītēm, izgrieztām no žurnāliem,” sarunā iesāk Mārtiņš, aptuveni rēķinot, ka šobaltdien “savas 20 dziesmu klades” viņam ir. “Man ļoti arī patika rakstīt, tā izkopjot rokrakstu. Ar roku rakstīts arī vairāk paliek atmiņā,” turpina Mārtiņš. Mūzikas skolu viņš apmeklējis līdz piektajai klasei, bet visu, kas radošajai dzīvei vajadzīgs, mūzikas instrumentus ieskaitot, turpinājis apgūt pašmācības ceļā.

Sākums "Pļum-pa-pā"

Lustīgā muzikanta karjera Mārtiņam sākusies ar Latvju ziņģēm. “Skolotāji – Juris Levics un Artūrs Maculēvičs –, kas paši spēlēja kapelā "Pļum-pa-pā", mani, septītās vai astotās klases skolnieku, ņēma līdzi uz "Ziņģēm". Mārtiņ, nāc nodziedi tu arī kaut ko! Un tad es sirsnīgi “rāvu” "Nezviedz, bērais kumeliņ'" un tamlīdzīgi. Pēc koncerta bija vadu tīšana, aparatūras novākšana, ko man patika darīt, tā sajutu aizskatuves smaržu.

Kad "Lustīgais blumīzers" dodas ceļā, to nevar nepamanīt. Grupai ir savs busiņš. (Foto: no privātā arhīva)

Bet Valmieras “ziņģē” pats kļuvu par laureātu. Dziedāju skolas popgrupā. Tolaik kolhoza balles gāja uz urrā, un man patika braukāt līdzi skolotājiem un skatīties, kā tās notiek, tostarp tos sadzērušos ļaužus. Tētis, kurš tajā laikā dzenāja mašīnas no Vācijas, bija atvedis man sintezatoru, ko “izkodu”. Tad arī panesās mana karjera,” pasmaida Mārtiņš, kurš savu grupu, kuru vada joprojām, izveidoja, būdams vien 15 gadu vecs. “Arī grupas nosaukums radās tajā pašā kolhoza ballītē, apkārt palaižot baltu lapu (tā vēl mājās saglabājusies) un lūdzot uz tās uzrakstīt nosaukuma idejas. Bija gan jēlības, gan intelektuālas asprātības. Un viens no nosaukumiem, kas uz tās uzrakstīts, bija "Lustīgais blumīzers". Man patika blumīzers (Mutes harmonikas. – Red.) un kantrimūzika, sāku šo instrumentu spēlēt arī pats,” stāsta Lustīgais, atklājot, ka bez blumīzera “spēlē sintezatoru, trinkšķina ģitāru, pūš ķemmē un dažreiz pasit bungas”. “Man patīk visu izmēģināt, lai zinātu, kā kurš instruments skan, lai par to runātu. Visu cenšos aptaustīt; ja patīk un aizrauj, tad to arī iemācos.”

Dzer tikai pienu

Mūziķis uzsver, ka savs darbs ir jāmīl, tikai tad var iet uz priekšu. Un jābūt disciplīnai. Ar to viņš arī slavējas tuvu un tālu. Vaicāts, vai vecākiem nebija bažu, ka puika, braukādams pa ballītēm, tiks ievilkts bohēmā, Mārtiņš par pārsteigumu smej, ka, tieši pateicoties svinībās redzētajam, viņš ir “tas džeks, kurš dzīvē alkoholu vēl nav pagaršojis”. “Man patīk nospraust mērķus, jo tikai tā var kaut ko sasniegt. Jau bērnībā es nevarēju saprast, kā muzikanti var atļauties, braukt uz baļļuku iereibuši. Tas nav par kādu grupu konkrēti, bet kopumā.

Negribēju savā dzīvē pieļaut bēdīgo situāciju, kurā būtu tāds pats kā daudzi redzētie ballētāji ap diviem trijiem naktī. Kā sīks puika nospraudu sev mērķi, ka es būšu muzikants, kurš perfekti darīs savu darbu.

Tas, kas man sarunāts, ir pēc sentēvu metodēm – vīrs un vārds! Ir jābūt godīgam, atklātam, kārtīgam un precīzam, darbs jāizdara perfekti! No tā brīža ļoti cieti esmu noturējies, jo spītība un raksturs kā Mežāzim (Dzimis 14. janvārī. – Red.) man ir! Nezinu, kas ir alkohols. Protams, ir šie stāsti – “tu jau mani necieni, davai, iedzer!”. Taču nu visi zina, ka es dzeru tikai pienu; turklāt daudz piena. Ar mani viss ir kārtībā,” smej mākslinieks. Arī pīpējis esot tikai vienu reizi bērnībā, bet to mamma tūlīt “izārstējusi”, liekot nopīpēt paciņu cigarešu.

Kas ir muzikants, kuram ir leģendāras dziesmu klades un kurš tiek dēvēts par Latvijas jestrāko ballīšu meistaru? (Foto: no privātā arhīva)

Skolotājs ar stāžu

Koncertu un ballīšu spēlēšana nav vienīgā Mārtiņa nodarbe. “Man te netālu ir bērnudārzs, biju iepriekš 12 gadus nostrādājis skolā (Ventspils Pārventas pamatskolā un Druvas vidusskolā. – Red.). Kad sākās interesantie laiki, aizgāju bērnudārzā par mūzikas skolotāju,” atklāj Mārtiņš, stāstot par kovida laikā pieņemto izaicinājumu. Precizēts, vai ieguvis arī pedagoģisko izglītību, Mārtiņš sirsnīgi nosmej: “Nu bet, protams, mīļo cilvēciņ, kā tad esi iedomājusies, ka es varētu bērnudārzā strādāt?! Pabeidzu Liepājas Pedagoģijas akadēmiju – esmu sākumskolas un pamatskolas mūzikas skolotājs!”

Mārtiņš arī strādājis Saldus radio, bet patlaban vada savu internetradio lustigsradio.lv, kur atskaņo kantrimūziku 24 stundas diennaktī un ir dzirdams ēterā ik vakaru. Bet, par privāto dzīvi runājot, viņš ir tētis trīspadsmitgadīgiem dvīņiem: puikam un meitenei.